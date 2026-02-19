Sommarjobb inom marknad och kommunikation
2026-02-19
Sommarjobb inom marknad och kommunikation
För dig som studerar på högskola eller universitet
Om jobbet
Sommaren närmar sig och med den kommer behovet av extra förstärkning när ordinarie personal går på semester.
Vi på The Place söker därför dig som studerar på högskola eller universitet och vill arbeta i sommar inom marknad och kommunikation hos något av våra kundföretag.
Detta är en annons för tidsbegränsade sommarjobb hos våra kundföretag. Uppdragens innehåll, placering och villkor varierar och presenteras i samband med kontakt och matchning.
Inom kommunikations- och marknadsområdet finns det vanligtvis jobb som marknadsassistent, Content Creator, kommunikatör, Social Media Manager, analytiker och allt där emellan!
Om anställningen
• Visstidsanställning (sommarjobb) * Heltid eller deltid beroende på uppdrag * Period: vanligtvis maj-augusti * Arbetsgivare: aktuellt kundföretag * Ort: Stockholm
Vem vi söker
Du är serviceinriktad, ansvarstagande och strukturerad. Du ser fram emot att arbeta under sommaren och få värdefull arbetslivserfarenhet.
Det är meriterande om du: * kan arbeta extra under terminerna * har tidigare erfarenhet av marknad och kommunikation
Så går processen till
Vi får in många ansökningar varje år och matchar kandidater mot de sommaruppdrag som är aktuella hos våra kundföretag.
Det innebär att: * alla som söker inte kommer att gå vidare * vi kontaktar de kandidater som matchar aktuella behov
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Om The Place
The Place är ett rekryterings- och konsultföretag och Sveriges enda Worklife Partner.
Ett jobb har en början och ett slut. Ett Worklife är mer än så. Som Worklife Partner vill vi bidra till en arbetsmarknad där människor får använda sin kompetens genom hela sitt arbetsliv. Vi hjälper våra konsulter vidare i karriären och vill att våra kandidater ska känna att de gärna återkommer till oss. Så ansöker du
