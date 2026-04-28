Sommarjobb inom logistik på Hydroware
Hydroware AB / Logistikjobb / Alvesta Visa alla logistikjobb i Alvesta
2026-04-28
, Växjö
, Hylte
, Uppvidinge
, Ljungby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hydroware AB i Alvesta
, Södertälje
, Stockholm
eller i hela Sverige
Hydroware utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska driv- och styrsystem för hissar. Genom stark fokusering på energi- och resurseffektivisering tillsammans med hissens reskomfort är vi idag en ledande leverantör till hissföretagen. Hydroware är ett företag som tar stor hänsyn till en hållbar utveckling, och verkar för att hissbranschen i stort skall inta en inriktning som leder till mer modulära hissar med standardiserade gränssnitt. Cirkulär ekonomi är en ledstjärna för oss. Idag är vi ca 200 medarbetare i gruppen. Vi har huvudkontor i Alvesta och finns även i Södertälje, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Italien. Våra kunder är både stora och små hissföretag och vår försäljning sker till drygt 50 länder runt om i världen. Vi omsätter ca 500 MSEK och har ambitioner att fortsätta vår historia av god tillväxt. För att säkerställa att vi även i framtiden har de bästa produkterna på marknaden satsar vi stora resurser på produktutveckling och att skapa morgondagens hissar.
Vi söker sommarjobbare till vår logistikavdelning i Alvesta. Är du en person som trivs med ett högt arbetstempo, gillar struktur och värdesätter lagarbete? Då kan detta sommarjobbet vara för dig.
Som sommarjobbare hos Hydroware blir du en del av vår produktionsverksamhet där samarbete, kvalitet och hållbarhet står i fokus. Du arbetar nära dina kollegor i ett sammansvetsat team och bidrar till att vår produktion fungerar effektivt med materialhantering även under sommaren.
Arbetsuppgifter
Arbetsrollen innebär att du kommer framför allt jobba på inleverans med
Påfyllning i reservdelslager utifrån körplan
Materialförsörjning
Inleveranser och ankomstkontroll av ankommande gods
Vi söker dig som
Fyllt 18 år och har truckkort
Trivs med att arbeta i ett högt tempo
Är en lagspelare som förstår vikten av gott samarbete
Är engagerad, ansvarstagande och strukturerad
Tar egna intiativ och hjälper till där det behövs
Vad kan vi erbjuda dig?
Som medarbetare i Hydrowares produktion ingår du i ett lag, där har du ett nära samarbete med dina kollegor. Vi arbetar mycket med förbättringar och hoppas du vill vara med och utveckla vårt arbete. I Hydrowares produktion är ljudnivåerna låga och miljön ren att arbeta i.
Praktisk information
Sommarjobb v. 25-32.
Förlagd arbetstid är dagtid
Kollektivavtal: Teknikavtalet IF Metall.
Placering: Alvesta
Om du har frågor eller funderingar hör gärna av dig!
Vi tillsätter löpnade så vi vill tipsa dig om att vara snabb in med din ansökan.
Vi ser fram emot att höra ifrån dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hydroware AB
(org.nr 556043-8524)
Fabriksgatan 13 (visa karta
)
342 32 ALVESTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR assistent
Tilde Karlsson tilde.karlsson@hydroware.se 0472-451 94 Jobbnummer
9879870