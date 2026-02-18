Sommarjobb inom Leverantörsreskontra - 75 procent
2026-02-18
Vill du ha ett sommarjobb där du får arbeta med ekonomi, struktur och siffror - och samtidigt vara en del av en varm och hjälpsam gemenskap? Då kan detta vara något för dig.
Swecon Anläggningsmaskiner AB söker nu en sommarvikarie till vårt redovisningsteam på huvudkontoret i Eskilstuna. Här blir du en del av ett team på totalt 15 personer, där 10 arbetar inom redovisning. Hos oss får du både stöd och ansvar, och en chans att utveckla dig inom leverantörsreskontra.
Om rollen
Du kommer att arbeta med delar av vår leverantörsreskontra-process. Det innebär bland annat:
• Kontroll och ankomstregistrering av leverantörsfakturor
• Matchning av inköpsfakturor
• Upplägg av nya leverantörer
• Hantering av påminnelser
• Övriga administrativa uppgifter, som posthantering och dokumentarkivering
Vi arbetar i affärssystemet Microsoft Dynamics D365 och fakturahanteringssystemet ExFlow. Du behöver inte kunna systemen sedan tidigare - vi lär dig.
För att lyckas och trivas:
Vi söker dig som gillar ordning och reda och som tycker att siffror är roligt. Du är noggrann, trivs med administrativa arbetsuppgifter och klarar av att hantera volym utan att tappa kvalitet.
Vi ser gärna att du studerar ekonomi på högskola eller universitet och har någon form av erfarenhet av liknande arbetsuppgifter - men viktigast är din inställning och vilja att lära dig. Vi kommer att prioritera de som går sitt första år på utbildningen.
Hos oss får du en trygg introduktion och ett fint stöd från kollegorna i teamet. På Swecon är mångfald, jämlikhet och inkludering (DE&I) mer än ord - det är ett åtagande. Vi tror att genom att omfamna olika perspektiv, erfarenheter och bakgrunder blir vi starkare.
Så här ansöker du
Du ansöker till tjänsten online. Tjänsten är ett sommarjobb på 75%. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.
Vi går igenom ansökningar löpande så ansök så snart som möjligt dock senast 2026-03-15.
Har du frågor?
Kontakta vår Redovisningschef Pia Kuivaniemi, pia.kuivaniemi@swecon.com
, +46737010754Monica Strömberg, fackligt kontaktombud Unionen, 010-556 34 66
Emma Ayyad, TA-specialist, emma.ayyad@swecon.com
Swecon Anläggningsmaskiner AB ägs av Volvo CE och är auktoriserad återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Volvo Penta Industri och Ammann i Sverige. Vi marknadsför, säljer och servar Volvos entreprenadmaskiner samt erbjuder ett flertal olika tjänster och kompletterande produkter. Sweconkoncernen finns även representerad i Estland, Lettland och Litauen samt delar av Tyskland. Med drygt 700 anställda och 34 serviceplatser i landet kan Swecon erbjuda dig ett tryggt och spännande arbetsliv som kännetecknas av kreativitet samt frihet under ansvar.
