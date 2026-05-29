Sommarjobb inom lager och logistik
Uniflex AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2026-05-29
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Jönköping
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Nässjö
eller i hela Sverige
Om tjänsten Vi söker nu truckförare för sommarjobb hos vår kund under sommaren 2026. Tjänsten passar dig som trivs i en aktiv arbetsmiljö och gillar att arbeta i ett högt tempo tillsammans med andra.
Arbetet är förlagt till både dag- och kvällsskift, och vi söker dig som kan arbeta dagtid, kvällstid eller båda beroende på verksamhetens behov. För rätt person finns det även god möjlighet till fortsatt extraarbete under hösten.
Arbetsuppgifter I rollen som truckförare kommer du främst att arbeta med:
Truckkörning
Lastning och lossning
Orderhantering och plock
Lagerarbete och materialhantering
Övriga arbetsuppgifter kopplade till lager och logistik
Arbetet kräver noggrannhet, ansvarstagande och ett bra säkerhetstänk.
Vem är du? Vi söker dig som är driven, flexibel och har en positiv inställning till arbete. Du trivs med att samarbeta med andra men kan även arbeta självständigt när det behövs.
Vi ser gärna att du:
Har giltigt truckkort
Har B-körkort och tillgång till bil
Är tillgänglig för arbete under sommaren
Kan arbeta dagtid, kvällstid eller båda
Är ansvarstagande och punktlig
Tidigare erfarenhet av truckkörning och lagerarbete är meriterande, men vi lägger stor vikt vid rätt inställning och arbetsvilja.
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik - från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7818158-2024985". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Norra Strandgatan 4 (visa karta
)
553 20 JONKOPING Jobbnummer
9935797