Sommarjobb inom kundservice | Manpower | Västerås

Manpower AB / Kundservicejobb / Västerås
2026-03-31
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Är du serviceinriktad, kommunikativ och vill arbeta med kundservice i sommar? Vi på Manpower söker nu flera kundservicemedarbetare till ett sommaruppdrag hos ett större energibolag i Västerås. Här får du möjlighet att arbeta i en viktig samhällsnära verksamhet där du dagligen hjälper kunder med frågor kring el, vatten och värme. Är du student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning och söker ett meriterande sommarjobb? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Ort: Västerås
Start: Början av juni 2026
Uppdragslängd: Sommarjobb till och med slutet av augusti 2026
Omfattning: Heltid, kontorstider
Arbetstider: 07:45-16:30 (45 minuters lunch)
Övrig information: Arbetet utförs 100 % på plats på kontoret i Västerås. Upplärning sker under cirka två veckor i början av uppdraget.
Om jobbet som kundservicemedarbetare
Som kundservicemedarbetare hos Manpower, ute hos vår kund inom energibranschen, arbetar du med att ge professionell service till privat- och företagskunder. Telefonen är din främsta arbetskanal och du hanterar inkommande samtal samt ärenden kopplade till kundernas el-, vatten- och värmeleveranser.
Du blir en del av ett team där samarbete, servicekänsla och ansvarstagande är viktiga framgångsfaktorer. Rollen passar dig som trivs med kundkontakt, kan hantera flera ärenden parallellt och vill bidra till en positiv kundupplevelse.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hantering av inkommande ärenden via telefon
Kundservice inom el/elnät, vatten och värme
Ta emot och registrera felanmälningar
Ärenden kopplade till flytt, elhandel och övriga kundfrågor
Viss posthantering och hantering av returer
Administrativ ärendehantering i interna system
Den vi söker
Vi söker dig som är serviceinriktad, positiv och bekväm med att arbeta i en telefonbaserad kundserviceroll. Du har lätt för att sätta dig in i nya arbetsuppgifter och kan hantera olika typer av kundärenden på ett strukturerat och professionellt sätt.
Vi ser att du har:
Någon form av tidigare erfarenhet av kundservice
En annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (exempelvis studier)
Mycket goda kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Vana av att arbeta med telefon som arbetsredskap
Meriterande:
Studier inom el, energi eller närliggande område
Tidigare erfarenhet av kundsupport eller kundtjänst
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag. Vi samarbetar med attraktiva arbetsgivare över hela landet och erbjuder jobb som hjälper dig att utvecklas - både på kort och lång sikt. Hos oss kan du arbeta som konsult och få värdefull erfarenhet från välkända verksamheter.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos Manpower. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
