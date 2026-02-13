Sommarjobb inom kundservice!
2026-02-13
Om rollen
Vår kund stärker nu sin kundserviceorganisation och bygger upp ett nytt sommarteam. Du arbetar primärt med inkommande telefonsamtal, där du hjälper kunder att förstå situationen de befinner sig i och säkerställer att rätt åtgärder sätts in.
De personer som ringer in kan stå mitt i något oväntat som påverkar deras vardag - allt från att något förstört deras semesterplaner till att de plötsligt behöver snabba råd inför ett större familjeevenemang. I dessa stunder är ditt lugn, din struktur och ditt professionella bemötande avgörande för att kunden ska känna trygghet.
Du kommer även arbeta administrativt med att uppdatera kunduppgifter, registrera information och boka återbesök vid behov. Arbetet sker på plats på kontoret, där du ingår i en grupp som tillsammans skapar ett effektivt och hjälpsamt kundflöde.
ArbetsuppgifterBesvara inkommande samtal och guida kunder genom nästa steg
Ge tydlig och strukturerad information i pressade situationer
Uppdatera och korrigera kunduppgifter
Hantera mailärenden och enklare administrativa uppgifter
Boka uppföljningar och koordinera uppdrag inom verksamheten
Vi söker dig somÄr studerande på högskolenivå och kan arbeta deltid från april
Kan arbeta heltid måndag-fredag under juni till augusti
Har god kommunikativ förmåga på både svenska och engelska
Har tidigare erfarenhet av service, kundkontakt eller administration
Publicering sdatum2026-02-13Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha ett stort intresse för människor och service. Du är:
Du förstår att kunder kan vara stressade och reagera känslomässigt. Du håller fokus, behåller ditt lugn och kommunicerar tydligt även när tempot är högt.
Du möter varje kund med värme och respekt. Du är duktig på att lyssna och hitta rätt tonläge för varje situation - och kan snabbt skapa trygghet i samtalet.
Du följer etablerade processer och rutiner utan problem. Du tycker om ordning och vet att korrekt dokumentation är helt avgörande för nästa steg i ärendet.
Du tar eget ansvar för dina uppgifter, är snabb på att sätta dig in i nya moment och tar initiativ när du ser något som kan förbättras eller effektiviseras.
Du bidrar till en positiv stämning i teamet, hjälper kollegor när det behövs och ser värdet av att arbeta tillsammans för att ge kunden bästa möjliga upplevelse.
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag med anställning som konsult hos OIO.
Övrig informationOmfattning: Deltidsarbete 2-3 dagar/vecka, heltid juni-augusti
Arbetstid: Vardagar 08.00-17.00
Start & uppdragets längd: Omgående till augusti
Placering: Stockholm
Kontaktperson: Per Carnestedt (per.carnestedt@OIO.se)
Lön: Timbaserad månadslön
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
