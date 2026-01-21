Sommarjobb inom inköp och logistik
2026-01-21
Just nu söker vi studenter för sommarjobb! Det är en unik chans för dig som är student och vill sommarjobba, eller jobba extra redan nu i vår. Visst låter det bra?
Denna proaktiva annons är för dig som studerar inom inköp och logistik och skulle vilja hitta ett sommarjobb inom det området. De lyckliga studenterna som går vidare i nästa steg i ansökningsprocessen kommer vi att matcha med flera spännande företag i Stockholm som söker uppbackning i sommar. Så om det är någon jobbansökan du bör lägga extra krut på så är det denna!
Vi kommer att ta ansökningar löpande, så ta chansen och skicka in en ansökan redan idag!
Hur processen går till:
Det börjar med att du enkelt skickar in en ansökan till oss om att du vill sommarjobba (och kanske extrajobba lite nu under våren också).
Bifoga gärna en presentation om dig själv där du också beskriver vad du helst vill arbeta med.
Bifoga ditt CV.
Om vi fattar intresse för din profil kommer vi att höra vi av oss via mail, och sen du får spela in en kort videointervju på mobilen där du svarar på ett par frågor.
Hittar vi ett jobb som passar dig kommer vi matcha ihop din profil till företag som behöver extra kompetens i sommar.
Så se till att vässa till ditt CV så det sticker ut bland kandidaterna!
Men, vilket jobb söker jag till egentligen?
Inom inköp och logistik-området finns det vanligtvis jobb som inköpsassistent, inköpare, orderläggare, orderadministratör, logistikkoordinator och reklamationshandläggare. Specificera vad du helst skulle vilja jobba med, så försöker vi att matcha din profil med passande sommarjobb. Oavsett vilken typ av jobb du söker så är vårt syfte att du ska trivas och må bra på ditt jobb.
Kan ni garantera mig ett sommarjobb? Nej, det kan vi inte. Vi kommer att göra ett urval av de profiler vi tycker är intressanta, och dessa försöker vi matcha ihop med rätt jobb. Men vår ambition är att hitta ett jobb till så många som möjligt förstås!
Detta är en generell och proaktiv jobbannons. Vi kommer att ta emot ansökningar under hela våren, men vi får in uppdrag löpande. Så vänta inte med att söka så du inte missar något spännande jobb!
The Place är ett rekryterings- och konsultföretag. Och Sveriges enda Worklife Partner.
Ett jobb har en början och ett slut. Ett Worklife är mycket mer än så. Som Worklife Partner drömmer vi om en arbetsmarknad där alla människor får bidra med sin kompetens under hela sitt Worklife. Vårt mål är att hjälpa våra konsulter vidare i karriären och att våra kandidater återkommer till oss.
