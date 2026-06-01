Sommarjobb inom hemtjänsten i Åmotfors
2026-06-01
Välkommen till en kommun med positiv laganda och gränslösa framtidsutsikter! Eda är en kommun med c.a 1000 medarbetare som alla på något sätt arbetar med att ge service till våra medborgare, medarbetare och besökare.
Vi söker sommarvikarier – vårdbiträden och undersköterskor
Vill du ha ett sommarjobb där du gör verklig skillnad för andra människor?
Nu söker vi engagerade och ansvarstagande sommarvikarier till hemtjänsten i Åmotfors under sommaren 2026.
Om arbetet
Inom hemtjänsten hjälper vi människor att kunna bo kvar hemma och leva ett tryggt och självständigt liv. Arbetet är varierande och innebär att du besöker brukare i deras egna hem för att ge stöd och omsorg utifrån individuella behov.
Du blir en viktig del av våra brukares vardag och arbetar tillsammans med kollegor för att skapa trygghet, kvalitet och god omsorg.
4 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-01Arbetsuppgifter
Som vårdbiträde eller undersköterska inom hemtjänsten arbetar du bland annat med att:
• Ge personlig omvårdnad och stöd i vardagen
• Hjälpa till med hygien, påklädning och måltider
• Utföra serviceinsatser och socialt stöd
• Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter
• Dokumentera enligt verksamhetens rutiner
• Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor. Man behöver kunna arbeta själv.Kvalifikationer
Vi söker dig som
• Är utbildad undersköterska eller vårdbiträde
eller har pågående utbildning inom vård och omsorg
• Har ett gott bemötande och tycker om att arbeta med människor
• Är ansvarstagande, flexibel och trygg i att arbeta självständigt
• Har goda kunskaper i svenska i tal och skriftKvalifikationer
B-körkort är ett krav
Tidigare erfarenhet inom vård och omsorg är meriterande men stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
• Ett meningsfullt och utvecklande sommarjobb
• Introduktion och stöd i arbetet
• Trevliga kollegor och god gemenskap
• Möjlighet att arbeta hela eller delar av sommaren
• Varierande arbetstider dag, kväll och helg
Anställningsform: Sommarjobb / Feriearbete.
Varaktighet: 3-6 månader.
Vår verksamhet bygger på visionen om att vara en positiv gränskommun där människor möts präglad av samverkan, starkt näringsliv och med ambitionen att utvecklas. Vi arbetar aktivt med jämställdhet och värdesätter mångfald både som kommun och som arbetsplats.
Utdrag ur polisenes misttanke och belastningsregister krävs vid anställning Så ansöker du
Välkommen med din ansökan redan idag!
Urval och intervjuer sker löpande.
Vi hoppas att du vill bli en del av vårt team i hemtjänsten i Åmotfors i sommar! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C324012". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eda Kommun
(org.nr 212000-1769)
Box 66 (visa karta

673 22 CHARLOTTENBERG
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eda kommun Kontakt
Områdeschef Bemanningscentral
Jeanette Widsjön jeanette.widsjon@eda.se 070-2738409 Jobbnummer
9939027