Sommarjobb inom Hemtjänst, Lerums kommun

Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Jobba i hemtjänsten i sommar - ett självständigt och meningsfullt uppdrag
Nu söker vi sommarvikarier till hemtjänsten i Lerum, Gråbo och Floda. Du kommer att arbeta under perioden vecka 26-33. För att kunna få ett arbetsschema måste du vara tillgänglig att arbeta minst fyra sammanhängande veckor under denna period, men du kan med fördel arbeta hela sommaren. Som minst kommer sysselsättningsgraden vara 75%, men det finns även möjlighet att arbeta 100%.
Arbetstider
Arbetspassen är förlagda dag och kväll, vardagar och helger. Som tidigast kan ett arbetspass starta klockan 7:00 och slutar senast klockan 22:00.
För dig med tidigare arbetslivserfarenhet inom stöd och omsorg finns möjlighet att arbeta vaken natt i vår Nattpatrull.
Introduktion
Inför ditt första arbetspass kommer du att introduceras av handledare på arbetsplatsen, där du lär dig arbetsuppgifter, rutiner och brukarnas behov. Du kommer även genomföra webbutbildningar. Ingår medicinhantering i arbetsuppgifterna ska du göra en utbildning i medicindelegering.Publiceringsdatum2026-02-01Arbetsuppgifter
Du utgår alltid från vad brukaren behöver och bidrar till att de mår bra och får en värdefull och trygg vardag. Exempel på förekommande arbetsuppgifter:
* ge stöd i vardagssituationer, exempelvis ta promenader
* hjälpa till vid dusch och toalettbesök
* städa och tvätta
* dela ut medicin
* hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt instruktioner och delegering från sjuksköterska
* dokumentation i administrativa system
Om verksamheten
Inom hemtjänsten stöttar du omsorgstagarna efter deras behov i hemmet. I arbetet kör du hemtjänstens bilar eller cyklar. Du utför praktiskt omsorgsarbete självständigt, men har regelbunden kontakt med kollegor och samordnare. Ibland arbetar man två och två.
På hemtjänstens serviceenhet utför du endast serviceinsatser, exempelvis att handla, städa och sociala aktiviteter som promenader.
För dig med tidigare erfarenhet inom Stöd och omsorg finns möjlighet att arbeta i vår Nattpatrull där du utför planerade omsorgsinsatser, men även åker på trygghetslarm.Kvalifikationer
Vem är du?
Du tycker om att möta människor, skapar lätt kontakt och har ett genuint intresse för varje individ du möter. Med din empatiska förmåga och respekt för integritet bidrar du till en trygg och meningsfull vardag för våra omsorgstagare. Du ger god service, samarbetar väl med andra och tar ansvar för att driva arbetet framåt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Utbildning eller erfarenhet inom vård och omsorg är meriterande. I arbetet ingår dokumentation och kommunikation med omsorgstagare, kollegor och andra samarbetspartners, därför behöver du känna dig trygg i svenska språket både i tal och skrift.Körkortskrav
B-körkort är meriterande i arbetet, men vi välkomnar även sökande utan körkort då det finns ett fåtal tjänster där bilkörning inte ingår.
Viktigt att veta
Innan anställning kan erbjudas behöver du visa upp ett giltigt utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister. Du beställer det själv via polisens webbplats. När du skickar in din ansökan får du en länk och instruktioner i autosvaret.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
