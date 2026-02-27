Sommarjobb inom funktionstöd (LSS)
2026-02-27
Är du en av alla våra omsorgsstjärnor i sommar?
Nu söker vi ett flertal sommarvikarier som är intresserade av att jobba inom gruppbostad, servicebostad och korttidsboende barn/unga. Sommarjobbsperioden är v. 26-33 och det kan finnas möjlighet att arbeta som timvikarie redan under våren.
OBS! Sommarjobbar du 8 veckor hos oss utbetalas en bonus på 6000 kr! Arbetade du även hos oss förra sommaren utbetalas ytterligare 1000 kr!
Är du sugen på ett meningsfullt och uppskattat sommarjobb med goda möjligheter att fortsätta arbeta hos oss även efter sommaren? Är du genuint intresserad av att hjälpa andra människor?
Arbetsuppgifter
Som vikarie inom funktionsstöd har du ett viktigt uppdrag där du varje dag bidrar till att skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet för personer med funktionsnedsättning. Du arbetar nära individen och är en viktig del i att forma en fungerande och meningsfull vardag.
Du kan komma att arbeta inom:
Gruppbostad
På ett gruppboende bor ett antal brukare i egna lägenheter. Här arbetar du med att ge pedagogiskt stöd, omvårdnad och service som bidrar till ett meningsfullt, tryggt och utvecklande liv. I dina arbetsuppgifter ingår att ansvara för omvårdnad och stötta denne med personlig hygien, av- och påklädning, tvätt, måltider, städning, samhällskontakter och stöd vid fritidsaktiviteter. I arbetet användas alternativa kommunikationssätt som bilder, tecken och symboler. I detta jobb är det viktigt med delaktighet på det sätt att de boende är involverade i sin egen vardag och att ni hittar på en mängd olika roliga aktiviteter utifrån individernas intressen.
Servicebostad
Servicebostad är en mellanform mellan självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad. Här ger du brukaren stöd utifrån dennes förutsättningar. Syftet är att erbjuda en grundtrygghet i vardagen där du fungerar som ett socialt stöd och hjälper de boende att få struktur i sin vardag. En skillnad från gruppbostad är att de omvårdande arbetsuppgifterna är mindre på en servicebostad. En likhet däremot är att ni även här hittar på en mängd olika roliga aktiviteter utifrån individernas intressen.
Korttidsboende barn/unga
Det finns två korttidsboenden där verksamhet bedrivs för barn och ungdomar i åldrarna 6-21. Här får familjer och närstående avlastning genom att barnet/ungdomen är på verksamheten ett eller flera dygn på vardag eller helg, eller genom fritidsverksamhet på morgnar, eftermiddagar och lov. Fokus ligger på social samvaro, aktivera barnen och ungdomarna samt viss omvårdnad. Ett av boendena är mer anpassat för fysiska funktionsnedsättningar och är fullt rullstolsanpassat.
På de olika inriktningarna inom funktionsstöd arbetar du stundtals ensam och ibland tillsammans med en kollega, beroende lite på vilket arbetsställe som blir aktuellt. Arbetstiderna är blandade och du kommer att arbeta både dagpass, kvällspass, helgpass. Sovande jour och nattpass förekommer också.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som har en avslutad eller pågående omvårdnadsutbildning, barnskötarutbildning eller annan likvärdig utbildning. Alternativt söker vi dig med erfarenhet av att arbeta med människor i behov av stöd eller erfarenhet från serviceyrken.
Du ska vara engagerad och nyfiken i arbetet samt ha en hög ansvarskänsla. Vidare ska du vara lyhörd för boendes behov och ha ett genuint intresse för att hjälpa andra människor. Du behärskar svenska språket i både tal och skrift för att du ska kunna kommunicera med brukare men även för att kunna dokumentera händelser och annan information i arbetet.
Det är väldigt viktigt att du kan samarbeta på ett bra sätt med andra kollegor och att du bidrar med flexibilitet och arbetsglädje.
Det är meriterande om du har körkort, likaså om du erfarenhet och kunskap om alternativa kommunikationssätt. Viss digital förmåga krävs också då mycket av arbetet - såväl ditt arbetsschema som dokumentationer, hanteras via appar.
Vi ser också att du ska kunna arbeta på oregelbundna tider vilket innebär tjänstgöring både på dagtid, kvällar och helger.
På grund av Arbetsmiljöverkets krav vid omvårdnadsarbete krävs det att du är 18 år.
Om ansökan
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser. I samband med att du gör din ansökan kan du redan nu beställa ett utdrag ur belastningsregistret för att påskynda rekryteringsprocessen.
Vad kan vi erbjuda dig?
För dig som är ny vikarie kommer du genomgå handledda introduktions- och utbildningsdelar för att bli trygg inför arbetet. Som sommarjobbare hos oss får du tillgång till gratis utomhusbad vid Ekuddens utebassänger. Du får dessutom trevliga kollegor, utvecklar din mänskliga intelligens och goda meriter för framtiden!
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas. Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter.
I denna rekrytering har vi tagit ställning till var och hur den aktuella tjänsten ska synas. Vi undanber oss därför bestämt kontakter från extern rekryteringshjälp.
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen
