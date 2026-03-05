Sommarjobb inom fastighetsskötsel för dig som är studerande!
Academic Work Sweden AB / Fastighetsskötarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg
2026-03-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
Är du student och på jakt efter ett sommarjobb? Hos vår kund får du en nyckelroll i att säkerställa välskötta fastigheter och skapa en positiv upplevelse för hyresgäster. Du kommer jobba över hela Göteborg med fokus på Centrum/Östra delen. Läs mer om tjänsten och skicka in din ansökan nedan!Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
Tjänsten är ett sommarjobb på heltid under vecka 26-32 för dig som är studerande. Som Fastighetsskötare är du ansiktet utåt och ansvarar för att kunders fastigheter är i toppskick. Rollen inkluderar bland annat tillsyn och löpande skötsel av utemiljöer. Du kommer att vara en viktig länk mellan hyresgäster och förvaltning, där din förmåga att hantera dagliga utmaningar med ett leende är avgörande. Dina arbetsuppgifter
Tillsyn och rendering av fastigheter
Renhållning
Daglig kundkontakt
Vi söker dig som
Har B-körkort
Är studerande på en eftergymnasial utbildning
Behärskar svenska flytande i tal och skrift då det används i det dagliga arbetet
Är social och serviceinriktad
Har någon tidigare erfarenhet av fastighetsskötsel
Är tillgänglig att jobba heltid under veckorna 26-32
Det är meriterande om du har
Erfarenhet inom fastighetsteknik eller närliggande yrken
Gymnasieutbildning inom fastighet eller motsvarande
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Social
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "75EI0U". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Gullbergs Strandgata 15 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Jobbnummer
9780352