Sommarjobb inom Business Support Solid - Solid Försäkrings AB - Bankjobb i Helsingborg

Solid Försäkrings AB / Bankjobb / Helsingborg2021-04-12Nu söker Solid Försäkring dig som vill sommarjobba hos oss inom kundservice/skadereglerare under perioden juni, juli och hela augusti.Är Solid Försäkring något för dig?Vi ger dig en arbetsplats där engagemanget är stort och tempot högt. För att bygga en miljö där idéerna kan slå gnistor rekryterar vi nyfikna och drivna människor som vi uppmuntrar med ansvar och stor frihet.Vi jobbar aktivt med ledarskap, hållbarhet, jämställdhet och är stolta över vår Solid-anda som kännetecknas av samarbete, öppenhet och kundfokus. Med tydliga värderingar som grund vågar vi testa nya vägar som leder till ännu bättre tjänster för våra kunder.Vad kommer du att arbeta med?Ett sommarjobb hos oss på Solid Försäkring innebär att du kan komma att få värdefull arbetslivserfarenhet.På Business Support ansvarar vi för all kundservice/skadehantering och kundnära administration inom Solid Försäkring. Vi kan erbjuda dig ett spännande och utvecklande sommarjobb med mycket kundkontakt. Efter en introduktionsutbildning som omfattar både system, produktkunskap och försäljning kommer du att vara redo att ge våra kunder en bra serviceupplevelse.På Customer Service är det ett stort kund- och försäljningsfokus vilket innebär att du bör;Besvara minst 100 samtal per arbetsdagHa minst 92 % nöjda kunderBidra till ökad försäljning med minst 6-8 sälj om dagenVara öppen för förändringar och en varierad vardagKänna igen dig själv i våra värderingar: Driven, Open, Innovative & TrustworthyVem är du?Vi ser fram emot din naturliga förmåga att vara serviceminded mot alla våra kunder, där din ambitiösa inställning att hantera alla ärenden avsluta dagen med hög kundnöjdhet smittar av sig på din omgivning. Den första tiden består av en grundlig utbildning där du får de bästa möjliga förutsättningar att lära dig de regler vi har att förhålla oss till som bank, våra produkter som vi förmedlar, arbetsprocesser och system.Du är en flexibel, ambitiös, självständig, noggrann och resultatorienterad person som efter vår gedigna introduktion och utbildning tar ansvar för att nå de mål vi gemensamt sätter upp för dig.Så går rekryteringen tillUrval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan därför komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, så vänta inte med att skicka in din ansökan.Under ansökningsförfarandet får du besvara 11 generella frågor för att matcha mot grundkraven i tjänsten.Övrig information:Tillträde: Den 1 juni 2021 eller senarePlats: Helsingborg, fri parkering och kollektivtrafik som stannar precis utanför kontoretHoppas vi ses i sommar!#SFResurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det tredje kvartalet 2020 uppgick antalet anställda till 723 personer och låneboken till 31,2 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-04-12Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-12Solid Försäkrings AB5684116