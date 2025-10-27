Sommarjobb inom äldreomsorgen 2026
Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt sommarjobb?
Vi söker nu Semestervikarier till vår verksamhet inom Äldreomsorg, som ska vikariera under semesterperioderna sommaren 2025.
På Socialförvaltningen jobbar vi med människor, vi ansvarar för omsorg om äldre och funktionshindrade. Vi som jobbar här hjälps åt i vårt gemensamma mål att ge bästa tänkbara service och omsorg till invånarna i Vimmerby kommun. Ett sommarjobb hos oss innebär att du får nyttig arbetslivserfarenhet och möjlighet att skapa nya kontakter. Vi har schyssta anställningsvillkor och som ny semestervikarie får du genomgå en introduktionsutbildning inför sommaren.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär att underlätta det dagliga livet för personer som på grund av ålder eller sjukdom/funktionsnedsättning behöver stöd för att klara sig i vardagen. Huvudprincipen är att utifrån brukarens beviljade insatser, självbestämmande och delaktighet ge stöd och hjälp. Arbetet består av stöttning och hjälp med personlig omvårdnad och serviceinsatser. Den personliga omvårdnaden kan t ex. vara duschhjälp, morgon- middag- och kvällshjälp. Serviceinsatser kan vara t ex. städning. I arbetsuppgifterna ingår också dokumentation i vårt dokumentationssystem, Lifecare, samt utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegation av ansvarig sjuksköterska.
Arbetstiderna fördelas dag/ kväll/ helg samt nattjänstgöring.
Vård- och omsorg i hemmet
Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av omsorg, stöd, service och trygghet som vi ger i brukarens hem. Hemtjänsten utför de insatser som biståndshandläggare bedömt att brukaren har behov av. Vad som ska utföras hos brukare vid respektive besök finns på ett schema i din arbetstelefon. Sex grupper arbetar i Vimmerby och fyra grupper arbetar i ytterområden.
Vård- och omsorgsboende
Vi hjälper brukare med stöttning och hjälp med personlig omvårdnad, måltidshjälp och serviceinsatser. Det finns ett stort boende i Vimmerby, ett boende i Storebro och ett i Södra Vi. Avdelningarna är uppdelade med olika fysiska hinder, demensdiagnos, korttidsenhet och dagligverksamhet.
Nattjänstgöring vid hemtjänst och vård- och omsorgsboende
Nattjänstgöring innebär arbete antingen inom nattpatrull som åker runt i kommunen eller inom ett vård- och omsorgsboende som tillgodoser brukarnas behov nattetid.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Fyllt 18 år
* Har utbildning inom Omvårdnadsprogrammet, Fritidsledarutbildning, Barn och fritidsprogrammet, Behandlingspedagogsutbildning eller likvärdig utbildning.
* Erfarenhet från verksamhetsområdet är meriterande.
* Vid hemtjänst samt nattjänstgöring är körkort klass B ett krav. Körkort klass B är önskvärt även vid vård och omsorgsboende.
Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och intresse för tjänsten. Som person är du ansvarstagande och flexibel, du har ett serviceinriktat sätt och en positiv inställning med ett gott och respektfullt bemötande. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt, samtidigt som du har en god samarbetsförmåga. Arbetet kräver även dokumentation och därför måste du ha datorvana samt måste behärska svenska språket i tal och skrift. Kan du ytterligare ett språk är det positivt.
Tjänsten omfattas av ID-kontroll.
Du som sökande måste uppvisa giltigt Pass, nationellt id-kort eller personbevis innan anställning sker.
Om du får anställning som timavlönad så ska du genomgå en webbintroduktion när du anställs. Du behöver också skriva under en sekretessförbindelse.
ÖVRIGT
Bemanningsenheten ansvarar för rekryteringen till enheterna. Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Detta är för att underlätta vår administration av anställningar. Tack! Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev snarst.
För kontaktuppgifter till fackliga representanter, maila till hr@vimmerby.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
