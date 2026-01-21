Sommarjobb inom äldreomsorgen 2026
2026-01-21
I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt.
Väljer du att sommarjobba inom Tingsryd kommuns äldreomsorg erbjuds du ett arbete inom särskilt boende eller inom hemtjänst. I båda verksamheterna möter du omsorgstagare med olika behov vilket betyder varierande arbetsuppgifter samt goda utvecklingsmöjligheter inför framtiden.
Välkommen med din ansökan till äldreomsorgen!Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Ett sommarjobb inom äldreomsorgen är inte bara en möjlighet att tjäna extra pengar, det är också en chans för dig att växa, få nya kunskaper och skapa betydelsefulla relationer.
"Man växer som person! Jag trodde aldrig jag skulle jobba inom vård- och omsorg men tänkte att det kunde vara värt att testa. Idag läser jag till undersköterska samtidigt som jag jobbar."
Vill du ha ett intressant och lärorikt jobb och samtidigt finnas till för individer som behöver extra stöd för att klara sin vardag? Ditt jobb kommer innebära att skapa välbefinnande och trygghet hos personer som behöver det som mest. Är du en person som har tålamod, uppskattar variation och värdesätter ett meningsfullt arbete? Då kommer du trivas hos oss! Kvalifikationer
Du som söker:
• Är positiv, lyhörd, nyfiken och har ett genuint intresse för människor
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• För arbete i hemtjänst behöver du kunna cykla eller ha B-körkort Vi söker sommarvikarier under perioden juni, juli och augusti.
Vi har också behov av vikarier även innan och efter sommaren.
Vänta inte med din ansökan, urval och intervjuer sker löpande. Övrig information
För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) om belastningsregister. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300965". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tingsryds kommun
(org.nr 212000-0621) Arbetsplats
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Admin 0477-44304 Jobbnummer
9695732