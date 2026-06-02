Sommarjobb inom äldreomsorg och funktionsstöd!
Vill du säkra upp ditt sommarjobb? Kanske börja jobba extra redan nu? Vi erbjuder ett utvecklande och uppskattat jobb som handlar om att finnas till och göra skillnad för människor inom hemtjänst, funktionsstöd eller särskilt boende för äldre. Det här är mer än bara ett jobb – det är en möjlighet att göra skillnad varje dag, i varje möte. Bli en del av vårt team och upplev hur givande det är att jobba med människor!
15 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-02Arbetsuppgifter
Vårt jobb handlar om att utgå från individens behov och önskemål och ge en trygg och meningsfull vardag. Det innebär att ge vård, omsorg och service till våra brukare. Det kan bland annat vara att hjälpa till med mat och enklare städning men det ingår också att stötta vid omvårdnad, hygiensituationer, dusch och kroppsvård. Inom vissa verksamheter får du även hjälpa till vid promenader, träning och fritidsaktiviteter. Utöver det är de vardagliga samtalen viktiga och väldigt uppskattade. Du kommer att få en grundlig introduktion med handledare och utbildningar som behövs för att kunna dokumentera, ge medicin och vara behjälplig vid förflyttning med olika former av hjälpmedel.
Nedan kan du läsa om våra tre olika verksamheter. I din ansökan kommer du att få önska var du vill arbeta. Just nu finns dock störst behov inom hemtjänst.
Hemtjänsten: vi hjälper och ger stöd i det egna hemmet eller motsvarande så att brukaren ska kunna fortsätta bo kvar hemma. Vi träffar människor i olika åldrar och med olika behov av stöd. Vi tar oss till hemmen både med cykel och bil beroende på vart brukaren bor.
Funktionsstöd: vi ger stöd till personer med både psykiska och fysiska funktionsvariationer, i alla åldrar. Vi har ett korttidsboende för barn och ungdomar, bostad med särskild service där våra brukare bor i egna lägenheter och personlig assistans som innebär att vi stöttar brukare i deras hem.
Särskilt boende för äldre: vi är till för äldre som har behov av vård och omsorg dygnet runt. Våra boenden har två inriktningar: demensboende och vårdboende med somatisk inriktning (fysiska nedsättningar som beror på åldrande eller sjukdom).
Här kan du läsa mer om våra verksamheter:https://kumla.se/sommarjobbKvalifikationer
Det allra viktigaste är att du har ett gott bemötande och vill lära dig jobbet. Du behöver också vara bra på att samarbeta, kommunicera och ha en positiv inställning. Utbildning inom vård och omsorg eller barn- och fritid är värdefullt för jobbet men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vidare behöver du vara 18 år när du ansöker, vara bra på svenska i tal och skrift och ha grundläggande datakunskaper. I vissa av våra verksamheter behöver man köra bil eller cykla i tjänsten.
Våra verksamheter är öppna dygnet runt alla veckans dagar. Du som sommarjobbar hos oss kommer antingen jobba dag och kväll alternativt natt.
Vi erbjuder dig månadsanställning och heltidsarbete. Det finns möjlighet att börja jobba extra redan nu så vänta inte med att söka!
Innan anställning ska du visa giltig identitetshandling och visa utdrag från misstanke- och belastningsregister. För att kunna hantera din ansökan behöver du söka via vårt system Visma.
Vi ser fram emot din ansökan!
Anställningsform: Sommarjobb / Feriearbete.
Varaktighet: 3-6 månader.
Du som sommarjobbar hos oss kommer antingen jobba dag och kväll alternativt natt.
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Innan anställning ska du visa giltig identitetshandling och i de fall som befattningen kräver det ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 600 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SO 59/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kumla Kommun
(org.nr 212000-1975)
Torget 1
)
692 80 KUMLA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Kumla kommun
Enhetschef hemtjänsten
Dzéneta Ribic dzeneta.ribic@kumla.se 019588663
