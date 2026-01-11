Sommarjobb Ica Maxi Borlänge
2026-01-11
Sommarjobb på ICA Maxi Borlänge
Vi på Maxi Ica Stormarknad i Borlänge har bestämt oss, vi vill helt enkelt vara en av Sveriges bästa butiker.
Vi söker nu dig som vill sommarjobba under 2026 och bli en del av vårat fantastiska gäng!
Vi söker personal till ett flertal av våra avdelningar. Ett arbete hos oss innebär varierande arbetsuppgifter men främst varuplock och kassaarbete. Du kan även arbete med produktion i vårt delikök och bageri.
Du behöver kunna arbeta en större del av sommaren mellan veckorna 25-33 och vara tillgänglig för introduktion under våren. Vi har öppet 07:00-23:00 alla dagar i veckan och arbetstiderna varierar mellan dag, kvälls och helgjobb.
Din profil
Du har ett stort intresse för att arbeta med mat och människor! Du trivs i en miljö med ett högt tempo och en hög ambitionsnivå. Du är en lagspelare som brinner för att gemensamt nå högt uppsatta mål. Våra kunder är viktigast för oss och därför är det en självklarhet att du har ett stort kundfokus.
Ansökan
Sista ansökningsdag är 22 februari 2026.
Går du vidare i processen bjuder vi in till en kort intervju på vår rekryteringsdag den 3:e mars. All kontakt sker via mejl. Ansökan gör du enkelt genom att svara på några frågor och spela in tre korta videos. En komplett ansökan med video krävs för att gå vidare. CV kan komma att efterfrågas via mail.
Skicka in din ansökan redan idag. Det tar bara några minuter och kan bli starten på din sommar hos oss!
Det finns även goda möjligheter att arbeta efter sommaren.
Hälsningar Dalarnas bästa medarbetare Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
