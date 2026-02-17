Sommarjobb i Trollhättan, Västra Götaland!
Vi är ett rikstäckande företag som hjälper butiker och leverantörer inom dagligvaruhandeln
med säljdrivande tjänster! Vi har cirka 300 duktiga medarbetare ute i butik varje vecka. Vi
hjälper våra kunder med alla typer av butiksarbete - men vi har också, som vårt namn
antyder, en bransch-unik kompetens inom just dryckeskategorin.
Som familjeföretag är det otroligt viktigt för oss att skapa en arbetsmiljö där trivsel och
gemenskap är i fokus. Hos oss är det högt i tak, och vi uppmuntrar att alla ska kunna vara
sig själva och bidra med sina idéer. Vi tror på att ett gott arbetsklimat ger de bästa resultaten,
så vi jobbar för att skapa en avslappnad och rolig miljö där alla känner sig välkomna och
respekterade.
Här får du både möjlighet att utvecklas och ha kul - vi växer tillsammans!
• Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot ansökningar via mejl.
Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Sommarjobb hos Dryckeskonsult som att jobba i butik, fast lite roligare!
Vill du jobba extra i sommar och få ett varierande arbete inom dagligvaruhandeln?
Vi söker nu sommarpersonal till Dryckeskonsult i Trollhättan, Västra Götaland.
Som sommarjobbare hos oss arbetar du med vanligt förekommande butiksarbete i dagligvaruhandeln, med fokus på dryckes- och varuplock. Det som gör jobbet lite roligare är variationen, utöver varuplock kan även demo, inventeringar och lösviktsplock förekomma.
Du besöker ofta flera butiker under samma arbetsdag, vilket ger ett omväxlande, socialt och rörligt arbete.Om tjänsten
• Sommaranställning
• Tjänstgöringsgrad: 25 %, 50 %, 75 % eller 100 % (beroende på behov)
• Arbetstider: främst dagtid vardagar, med viss variation
• Kollektivavtal med Handels
Arbetsområde
Tjänsten gäller Trollhättan med omnejd, Västra Götaland.
Du arbetar i dagligvarubutiker i området.
Vem är du?
Vi tror att du som trivs hos oss:
• Gärna har erfarenhet av butiksarbete
• Är självständig, ansvarstagande och noggrann
• Är social, serviceinriktad och har en positiv inställning
• Trivs med ett rörligt arbete
B-körkort och tillgång till egen bil ett krav.
Vi erbjuder
Dryckeskonsult erbjuder ett varierande sommarjobb i en trivsam arbetsmiljö, med möjlighet att få värdefull erfarenhet inom dagligvaruhandeln. För rätt person finns även möjlighet till fortsatt arbete efter sommaren.
Kvalifikationer
Butikserfarenhet
B-körkort
Tillgång till egen bil
Butikserfarenhet
B-körkort
Tillgång till egen bil Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C8998". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dryckeskonsult Sverige AB
(org.nr 556687-8491) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Dryckeskonsult Sverige, Väst Kontakt
Kontakt vid frågor och funderingar om tjänst
Rekryteringsteamet ansokan@dryckeskonsult.se Jobbnummer
9747597