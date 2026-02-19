Sommarjobb i strandcaféet på Vidhave
2026-02-19
Till sommaren söker vi dig som vill arbeta i vårt lilla strandcafé - en plats där glass, fika och enkla rätter möter havet precis utanför Visby. Arbetet följer vädret och rytmen på stranden: soliga dagar kan vara intensiva och fulla av liv, medan molniga eller lugnare stunder ger oss tid att ta hand om platsen och hjälpa varandra.
Vi ser caféet som en viktig del av helheten på Vidhave. Här möter många gäster oss för första gången, och därför söker vi dig som är nyfiken, ansvarstagande och tycker om att arbeta tillsammans med andra.
Om jobbet
Arbetet består av att servera glass, fika och lättare mat samt hålla caféet rent, välkomnande och i rörelse. När tempot är högt behöver du kunna behålla lugnet och fortsätta möta gästerna med ett vänligt bemötande. Under lugnare dagar hjälps vi åt med enklare sysslor på området eller stöttar kollegor i andra delar av verksamheten.
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet - vi lär dig det du behöver kunna. Viktigare är att du:
* tycker om att möta människor
* kan arbeta fokuserat även när kön växer
* tar egna initiativ och hjälper till där det behövs
* bidrar till en positiv stämning, oavsett väder
Vi välkomnar särskilt yngre sökande som vill prova på sitt första sommarjobb och lära sig hur det fungerar att arbeta tillsammans i restaurangmiljö.
Vår kultur
På Vidhave arbetar vi med ett enkelt och närvarande värdskap. Vi tror på ansvar, tydlighet och att vi löser saker tillsammans. Vädret styr mycket av vår vardag - soliga dagar är intensiva, regniga dagar håller vi humöret uppe och tar hand om platsen.
När säsongen startar har du redan ditt schema för sommaren, vanligtvis i en 3-3-rotation där arbete och ledighet varvas.
Praktiskt
* Säsong: juni - augusti
* Svenska och engelska är bra att kunna
* Arbetstider: dagtid, helger förekommer
* Lön enligt överenskommelse
Vill du spendera sommaren nära havet och vara en del av ett tryggt och engagerat team är du varmt välkommen att höra av dig.
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Detta är ett deltidsjobb.
Vidhave AB
(org.nr 559251-1520)
Lummelundsväg 151 (visa karta
)
621 41 VISBY Arbetsplats
Snack Mat & Bad Jobbnummer
9752192