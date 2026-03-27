Sommarjobb i Skåne - främst Lund m omnejd
Tindra Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lund
2026-03-27
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tindra Personlig Assistans AB i Lund
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
, Malmö
eller i hela Sverige
Bli personlig assistent och gör skillnad på riktigt!
Vill du ha ett sommarjobb där varje arbetspass betyder något? Där du får möjlighet att växa, bidra och vara en viktig del av en annan människas vardag? Då är du personen vi söker!
Hos oss får du arbeta nära människor och skapa positiva, meningsfulla stunder - både i hemmet och ute i samhället. Vi erbjuder ett omväxlande arbete där du verkligen gör skillnad.
Vem är du?
Du är en varm och engagerad person som gillar att samarbeta och sprider en god stämning omkring dig.
Vi tror att du:
Är ansvarstagande, flexibel och pålitlig
Har humor, mod och initiativförmåga
Är lyhörd, nyfiken och lösningsfokuserad
Trivs i team - men också självständigt
Erfarenhet av autism, lågaffektivt bemötande eller tecken-/bildstöd är meriterande, liksom tidigare arbete inom vård och omsorg. Men viktigast är din personlighet och vilja att bidra.
Om rollen
Som personlig assistent stöttar du i vardagen - exempelvis med kommunikation, personlig omvårdnad och medicinering. Du deltar även i aktiviteter både hemma och utanför hemmet. Ingen dag är den andra lik!
Arbetstid & placering
Vi söker sommarvikarier till flera arbetsplatser i Skåne, främst Lund med omnejd.
Arbetet kan vara dag, kväll, natt eller helg - vissa scheman innehåller jour.
Ange gärna om du har körkort och bil , då det ibland krävs.
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där vi utgår från att alla har rätt att leva sitt liv på sina egna villkor - oavsett funktionsnedsättning.
Vill du vara med och göra skillnad i sommar? Sök redan idag!
Innan anställning påbörjas behöver du lämna minst två referenser samt visa upp utdrag ur belastningsregistret.
Ansökan
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev redan idag!
Märk ansökan med: SOMMAR LUND
För frågor är du välkommen att ringa oss på 0435-15730
Kort om Tindra
På Tindra arbetar vi för att varje person ska få leva ett självvalt liv - oavsett funktionsnedsättning. Vi erbjuder personlig och flexibel service anpassad efter varje uppdragsgivares behov.
När du börjar hos oss får du en trygg introduktion med tät dialog, så att du snabbt kommer in i arbetet och känner dig säker i din roll. Våra månatliga arbetsplatsträffar bidrar till både din och arbetslagets utveckling .
Du omfattas av Fremias kollektivavtal för personliga assistenter och vi värnar om vår personal genom att erbjuda ett generöst friskvårdsbidrag . Vi vill att du trivs, utvecklas och stannar länge hos oss.
Vill du veta mer?
Besök www.tindraassistans.se
Följ oss på Facebook: Tindra personlig assistans
Kontakta oss direkt 0435-15730
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
E-post: rekrytering@tindra-ab.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SOMMAR LUND". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tindra Personlig Assistans AB
(org.nr 556669-5713), http://tindraassistans.se
För detta jobb krävs körkort.
9824971