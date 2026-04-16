Sommarjobb i Nykvarn. Sortering inom återvinningsbranschen
2026-04-16
Vi söker sommar personal till vår kund i Nykvarn!
Som konsult hos vår kund i Nykvarn arbetar du med sortering av kläder. Arbetsuppgiften är enkel men fysisk: öppna säckar med inkommande kläder och slänga upp innehållet på löpande band. Arbetet kräver tempo, noggrannhet och förmåga att stå och lyfta under passet.
Viktiga ansvarsområden
Öppna och tömma säckar med kläder
Sortera och kasta upp plagg på löpande band enligt anvisningar
Hålla arbetsplatsen organiserad och säker
Följa rutiner för hantering av inkommande gods
Krav och behörighet
God fysisk förmåga då arbetet är tungt och innebär mycket stående och lyft
Kunna kommunicera på svenska i tal
Arbetstider och anställning
Arbetet är förlagt i två skift: 06.00-15.00 samt 15.00-00.00
Schema med varannan veckas rotation mellan skift
Uppdragsperiod: 11 maj till 30 juni. Eventuellt längre över sommaren beroende på volymer av inkommande gods
Anställningsform: Bemanning (anställd av Rekryteringsgruppen)Publiceringsdatum2026-04-16Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är arbetsvillig, har god uthållighet och trivs med praktiskt arbete i ett högt tempo. Du är noggrann, ansvarstagande och arbetar bra både i team och självständigt. Ett positivt förhållningssätt och punktlighet är viktigt.
Vad vi erbjuder
Som konsult via Rekryteringsgruppen får du trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal, marknadsmässig lön, tjänstepension, semester- och övertidsersättning samt tillgång till en dedikerad konsultchef under uppdraget.Så ansöker du
Är du intresserad? Skicka din ansökan via Teamtailor. Ange tillgänglighet och bekräfta att du har B-körkort.
Sökord: lager, sortering, renhållning, bemanning, skift, fysisk arbetsuppgift
Sista dag att ansöka är 2026-10-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7578927-1950259". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rekryteringsgruppen i Stockholm AB
(org.nr 556601-0061), https://rekryteringsgruppen.teamtailor.com
Nykvarn centrum
)
155 31 NYKVARN Körkort
För detta jobb krävs körkort.
