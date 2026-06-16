Sommarjobb i livsmedelsindustri
Atria Sweden Aktiebolag / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Borås Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Borås
2026-06-16
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Nyfiken på att jobba för en godare framtid? Då kanske det här kan vara något för dig. Nu söker vi sommarjobbare till vår livsmedelsproduktion i Borås för omedelbar anställning.
Atrias sju fabriker finns alla i den södra delen av landet. Hos oss produceras inspirerande mat under varumärken som Lönneberga, Sibylla, Lithells, Arboga och Ridderheims.
På fabriken här i Borås tillverkar vi salami, ölkorv och Onsalakorv.
Fabriken ligger på Sjöbo och här jobbar drygt 20 medarbetare. Arbetet innebär att tillaga eller förpacka våra fantastiska produkter. Arbetsuppgifterna kan vara allt från att ta emot råvaror till att väga upp recept, tillreda smet, sköta förpackningsmaskiner, rengöring, till orderplock och utlastning till kund.
Vem vi letar efter
Vi söker dig som är minst 18 år och självklart gillar du gott samarbete och god mat! För att vi ska trivas tillsammans bidrar du till vårt team genom att vara noggrann, handlingskraftig och flexibel. Det är till din fördel om du är en positiv lagspelare som sätter teamets mål i första hand och hjälper till där det behövs samt främjar god gemenskap.
Säkerheten kommer alltid först och din säkerhet är mycket viktig för oss, vi arbetar därför enligt tydliga drift- och säkerhetsinstruktioner. Av säkerhetsskäl har vi därför som krav att du kan hantera det svenska språket obehindrat i tal och skrift. I livsmedelsbranschen är hygien och kvalitet oerhört viktiga områden.
Krav och meriterande
Du ska ha fyllt 18 år pga. lagkrav för att köra våra maskiner.
Av säkerhetsskäl har vi har som krav att du kan hantera det svenska språket i både tal och skrift.
Meriterande med erfarenhet från hantering av livsmedel.
Meriterande med truckkort.
Generell info
Tjänsternas varaktighet är v. 27-33.
Sommaranställningen kan vidare leda till extrajobb och gäller då året om vid behov.
Anställningsform: Heltid, visstidsanställning.
Arbetstid: dagtid.Publiceringsdatum2026-06-16Så ansöker du
Urval sker löpande så skicka in ditt CV och personliga brev redan idag!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Jenny Johansson, Platschef i Borås.jenny.johansson@atria.com
Vi ser fram emot din ansökan!
Bli en del av matglädjen
Hos oss på Atria finns ett gemensamt matintresse som genomsyrar hela organisationen. Vi tror på Good Food Better Mood och skapar tillsammans matglädje varje dag för varje tillfälle. Vill du dela den glädjen och jobba nära välkända & omtyckta varumärken som Lönneberga, Lithells, Sibylla, Gooh och Ridderheims? Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Atria Sweden Aktiebolag
(org.nr 556483-4660), https://www.atria.se/
Johannelundsgatan 44 (visa karta
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506 40 BORÅS Arbetsplats
Atria Sverige Jobbnummer
9965438