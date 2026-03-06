Sommarjobb i butik ICA Nära Rävekärr!
2026-03-06
Om tjänst:
Letar du efter ett spännande sommarjobb där du får ta ansvar och arbeta i en butik som brinner för service. Då vill vi att du söker detta jobb som butiksmedarbetare under sommaren hos oss på ICA Nära Rävekärr. Vi är ett härligt team där vi hjälps åt och ställer upp för varandra när det behövs.
Butiken är belägen i ett trevligt familjeområde med skolor och arbetsplatser i närheten. Många av våra kunder är stamkunder som handlar dagligen. Därför är det extra viktigt att du brinner för service och är redo att varje dag arbeta för den bästa möjliga kundupplevelsen.
Arbetsuppgifter:
I rollen som butiksmedarbetare arbetar du med varierande arbetsuppgifter i den dagliga driften av butiken. Dina uppgifter omfattar bland annat varuplock, kassaarbete samt ansvar för öppning och stängning. Du kommer även att hantera post och paket samt utföra varubeställningar.
Arbetstiderna varierar mellan dag- och kvällspass på vardagar och helger. Tjänsten avser minst 6 veckors arbete under sommaren, där du kommer att vara en viktig del av teamet och bidra till att butiken fungerar smidigt. Det är meriterande om du tidigare arbetat i butik eller med service.
Det finns möjlighet till förlängning efter sommaren.
Start: Efter överenskommelse
Vi söker dig som:
Är strukturerad och ordningsam
Trivs med att arbeta självständigt och i team
Arbetar effektivt
Tar initiativ och engagerar sig i butiken
Har en stark servicekänsla och gillar att arbeta med människor
Har fyllt 18
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt team på ICA Nära Rävekärr!
Ansök via mejl med cv och personligt brev: jobb.ravekarr@nara.ica.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: jobb.ravekarr@nara.ica.se
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556595-3873)
Fågelbergsgatan 2 (visa karta
)
443 31 MÖLNDAL
ICA Nära Jobbnummer
9782720