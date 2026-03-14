Sommarjobb hos oss! Vi söker kassapersonal
Daengs Wok AB / Kassapersonalsjobb / Halmstad Visa alla kassapersonalsjobb i Halmstad
2026-03-14
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Daengs Wok AB i Halmstad
Sommaren närmar sig och vi behöver förstärka vårt team!
Vi söker glada och serviceinriktade medarbetare som vill jobba hos oss under sommaren.
Arbetsuppgifter kan vara:
* Ta emot beställningar och servera kunder
* Hjälpa till i köket
* Förbereda mat och hålla rent och snyggt i restaurangen
Vi söker dig som:
Är positiv och gillar att jobba med människor
Är stresstålig och kan jobba i ett högt tempo
Kan arbeta dag, kväll och helg
Erfarenhet från restaurang är meriterande men inget krav Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: sarahpham215@gmail.com Arbetsgivare Daengs Wok AB
(org.nr 556937-3383)
Lars Montins Väg 29 (visa karta
)
302 92 HALMSTAD Jobbnummer
9797912