Sommarjobb hos Lantmännen i Järna
OM FÖRETAGET
Lantmännen är ett av norra Europas ledande företag inom lantbruk, livsmedel, energi och maskin. Företaget ägs av svenska lantbrukare och arbetar för ett konkurrenskraftigt lantbruk och en hållbar livsmedelskedja. Med rötterna i det svenska lantbruket kombinerar Lantmännen kunskap, innovation och långsiktighet för att skapa värde från jord till bord.Publiceringsdatum2026-04-09Om tjänsten
Hos oss arbetar du antingen med påfyllning av råvaror eller med övervakning av produktionen. Arbetet är varierande, fysiskt och kräver att du tar eget ansvar. Tjänsten avser semestervikariat under perioden 4 maj till 28 augusti, med semesteruppehåll vecka 29 och vecka 30
Arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Öppna och tömma lådor med nötter, frukt, russin och dadlar i större kärl
Säkerställa att råvaror transporteras vidare i produktionen
Övervaka produktionen av müsli och granola
Ställa in maskiner och program samt kontrollera temperaturer
Förebygga och åtgärda stopp i produktionen
Utföra omfattande städning av processlinjer och lokaler (en stor och viktig del av arbetet)
Se till att arbetsmiljön är ren, säker och organiserad
Vi söker dig som:
Är självgående och tar egna initiativ (t.ex. ser vad som behöver städas och åtgärdas)
Trivs med att arbeta i team och är flexibel
Har god fysik och klarar av ett arbete med mycket rörelse och vissa tyngre lyft
Har truckkort A1-A4 (krav)
Gärna har erfarenhet från livsmedelsproduktion
Kan jobba heltid från maj till augusti
Övriga krav:
Du får inte ha nötallergi eller glutenintolerans
Arbetet sker i en dammig miljö - därför bör du inte ha astma
Arbetstiderna är främst dagtid, men skiftarbete kan förekomma
Om Job&Talent:
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla.
Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport, ombyggnation och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Det tillämpas även drogtester vid start för tjänsten.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Järnagatan 16 (visa karta
)
151 73 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
