Sommarjobb hos AkzoNobel i Gunnilse
International Färg AB / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Göteborg
2026-01-19
Visa alla jobb hos International Färg AB i Göteborg
På International Färgs fabrik i Gunnilse utanför Göteborg tillverkar vi ytskyddsfärger till broar, vindkraftverk, sportarenor med mera - vi är världsledande inom skyddsfärger. International Färg är sedan 1998 en del av AkzoNobel-koncernen. På anläggningen finns även sälj- och marknadskontor för våra tre affärsområden Marine & Protective, Yacht och Powder Coatings i Norden. Vi är cirka 150 stolta medarbetare som tillsammans representerar ett stort antal olika nationaliteter, och tillsammans arbetar vi för att göra vår värld lite mer färgglad.
Till vår produktionsanläggning söker vi nu sommarvikarier som kan täcka upp för vår ordinarie personal under sommarmånaderna juni - augusti. De flesta av våra lediga tjänster finns inom produktion och lager men vi har även tjänster inom QC och administration. Är du intresserad av att få in en fot in i ett stort innovativt och globalt företag? Då kanske ett sommarvikariat hos oss är något för dig!
Vad kommer du att arbeta med?
Produktion
Vårt största behov av sommarvikarier är inom vår produktion. Här arbetar du 2-skift måndag-fredag (dag kl 06-14.42, fredagar kl 06-12.42 & kväll kl 14-22.30, fredagar kl 12-17.30) med bland annat satsning och tappning av färg. Du övervakar maskinerna och utför åtgärder när det är nödvändigt. Som person skall du vara praktiskt lagd, gilla att arbeta med kroppen samt tycka om lagarbete men även kunna ta egna initiativ för att lösa problem. Arbetet sker i en industriell produktionsmiljö, vilket innebär att arbetsuppgifterna är praktiska och fysiskt krävande. Du kommer att arbeta nära processerna, där det kan förekomma lukt, spill och smuts som är naturliga inslag i färgproduktion.
Lager & Service
Arbetar du inom lager kör du truck, plockar order och packar varor. Arbete inom service innebär bland annat truckkörning, trycka etiketter, rengöring av baljor, pulver- och våtuppvägning enligt recept. Arbete på lagret sker på dagtid, arbete på service kan ske både dagtid och skift.
Som person skall du vara praktiskt lagd, gilla att arbeta med kroppen samt tycka om lagarbete men även kunna ta egna initiativ för att lösa problem.
Laboratorietjänster
För våra laboratorietjänster söker vi dig som har påbörjat en universitets- eller högskoleutbildning inom exempelvis kemi eller kemi-och processteknik. Här kontrollerar vi våra produkter och utför olika typer av tester för att säkra kvaliteten i det vi tillverkar. Vi värdesätter personliga egenskaper så som noggrannhet, samarbetsförmåga, självständighet och flexibilitet.
Kundtjänst/Administration
De administrativa arbetsuppgifterna omfattas bland annat av order/avrop och kundservice. Arbetet är framförallt förlagt dagtid. Dessa tjänster kräver goda kommunikationsfärdigheter och hög servicekänsla. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter samt kunskaper i SAP är meriterande. Vi ser gärna att du har påbörjat universitets- eller högskolestudier t.ex. inom industriell ekonomi och har ett par år kvar att studera.
Vem är du?
Vi ställer höga krav på de personliga egenskaperna, det vill säga att du som person är ansvarstagande, noggrann, självständig och trivs med att arbeta i ett team. Du är lyhörd, har en positiv attityd och hög integritet. Självfallet lever du upp till och motiveras av våra värderingar: kunden i fokus, uppfylla våra åtaganden, passion för att vara bäst och arbeta i team. Utöver detta ser vi även att du uppfyller följande:
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Du som söker ska ha minst gymnasiekompetens, gärna med natur eller teknisk
• inriktning.
• Du behöver vara tillgänglig för arbete mellan juni - augusti. Det finns ingen möjlighet till ledighet under sommarvikariatet.
• Du behöver vara över 18 år för att kunna arbeta hos oss.
Ytterligare information
Tjänsterna avser sommarvikariat från början av juni till slutet av augusti. Det är viktigt att du kan vara tillgänglig hela arbetsperioden. Samtliga av tjänsterna är förlagda på vår site i Gunnilse. Viss obligatorisk introduktion och utbildning kommer att ske innan sommaren. Som ett led i vårt arbete för en drogfri arbetsmiljö drogtestar vi alla nyanställda oavsett tjänst.
Vänligen ansök via vårt rekryteringssystem på knappen nedan med CV och personligt brev. Vi tar inte emot ansökningar via mail. Om du behöver hjälp vänligen kontakta TalentResourcing.SE@akzonobel.com
. Vi genomför urval och intervjuer löpande, men observera att vi först kommer börja höra av oss under slutet av januari och framåt.
För mer information om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta TalentResourcing.SE@akzonobel.com
På AkzoNobel är vi mycket engagerade i att säkerställa en inkluderande och respektfull arbetsplats där alla våra anställda kan vara sitt bästa jag. Vi strävar efter att omfamna mångfald, tolerans och respekt. Genom detta arbete strävar vi efter medvetenhet och att vidta åtgärder när det aktuellt. I vår organisation behandlas alla kvalificerade sökande ur ett jämlikt och jämställt perspektiv - utan hänsyn till etniskt ursprung, religion, kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett heltidsjobb.

International Färg AB
(org.nr 556494-9666)
Holmedalen 3
)
424 22 GUNNILSE
9691729