Sommarjobb Hasselblads Livs i Mölndal
Solängens frukt och grönt AB / Butikssäljarjobb / Mölndal Visa alla butikssäljarjobb i Mölndal
2026-06-29
, Göteborg
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Vi söker en positiv och ansvarstagande medarbetare för sommarjobb i vår butik.
Du tycker om att ge bra service, är inte rädd för att ta i när det behövs och trivs med att ha många olika arbetsuppgifter. Arbetet består bland annat av kundservice, kassa, varuplock, påfyllning och att hålla butiken snygg och välfylld.
Vi söker dig som:
Är pålitlig och punktlig
Har ett trevligt bemötande
Kan arbeta självständigt och ta eget ansvar
Gillar att arbeta i ett högt tempo
Tidigare erfarenhet från butik är meriterande men inget krav.
Lön enligt Handels kollektivavtal.
Skicka din ansökan till info@hasselbladslivs.se
och berätta kort om dig själv.
Välkommen med din ansökan!
Axel Hasselblad
Hasselblads Livs Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: info@hasselbladslivs.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Solängens frukt och grönt AB
(org.nr 559166-5236)
Frejagatan 9 (visa karta
)
431 44 MÖLNDAL Arbetsplats
Solängens frukt & grönt AB Kontakt
Axel Hasselblad info@hasselbladslivs.se Jobbnummer
9983334