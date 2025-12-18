Sommarjobb Göteborg 2026
2025-12-18
Sommarjobb 2026 i Göteborgsfabriken!
Vi har valt att göra något nytt, vi förändrar vår verksamhet helt och bygger vår framtid på ett tydligt mål - att skapa en rökfri framtid. Swedish Match varumärken har varit ledare inom branschen i mer än 200 år. Idag är vi ett dotterbolag till PMI, och tillsammans arbetar vi för ett rökfritt Norden till 2035.
Swedish Match Göteborg är en tillverkningsindustri som tillverkar snus. Verksamheten består till stor del av tillverkningsmaskiner och truckfordon där arbetet pågår dagtid, kvällstid samt natt. Hos oss erbjuds ett betydelsefullt, roligt och stimulerande arbete där du tillsammans med laget kommer att arbeta mot uppsatta mål med fokus på kvalitet.
Vi söker sommarjobbare under perioden juni till augusti 2026 för arbete inom produktion, spedition, kök/tvätt, beredning och kvarn. En förutsättning för anställning är att du kan arbeta hela semesterperioden. Du ingår i någon av avdelningarna Produktion/Spedition/Beredning & Kvarn och Kök. Tjänsterna är tidsbegränsade anställningar på 100%.
Exempel på arbetsuppgifter inom områdena är:
Produktion
Som operatör arbetar du med övervakning och kvalitetskontroll av maskinlinjer som tillverkar snus enligt vår världsunika kvalitetsstandard GothiaTek.
Spedition
Kontrollera inkommande gods mot fraktdokument och hantera affärssystemet. Lagerhålla material och färdigvara på ett effektivt sätt och leverera mot order/beställning
Beredning/Kvarn
Mottaga, lagerhålla och förse kvarnen med tobak. Styra, kontrollera och övervaka malningsprocessen. Ta emot råvaror, provtagning och blandning av smakämnen.
Kök
Tillgodose kundernas behov genom att förbereda mat, fylla på och lägga upp. I rollen ingår att sköta kassan, disken, kaffemaskinerna lättare matlagning. Sköta om tvätten av arbetskläder och inventering/beställning av dessa.
Kvalitetslaboratoriet - K-Labb
I arbetet på labb bidrar du till att säkerställa kvalitén på våra produkter som når konsument. Detta sker genom dagliga analyser och kvalitetskontroller på snusbatcher och färdiga produkter.
Vi söker dig som:
är fyllda 18 år när du börjar arbeta
har avslutad eller pågående gymnasieutbildning
har goda kunskaper i officepaketet
har goda kunskaper i svenska och engelska tal och skrift
Kan arbeta under hela sommarperioden sammanhängande
Meriterande:
Gymnasieutbildning inom, Verkstadsteknik, Restaurang & Service eller Logistik & Lager
Tidigare arbete inom Industriell tillverkning, Livsmedel, Teknik/Mekanik, Spedition, Lager, Restaurang/Storkök
Truckkort
Personliga Egenskaper:
Tycker om att arbeta med andra
Hög simultankapacitet, kunna hantera flera olika uppgifter samtidigt
Kunna lösa, förstå och ta till sig instruktioner
Lätt för att lära och ta in nya uppgifter
Högt säkerhetstänk
Vi använder oss också av urvalstester. Efter du skickat iväg din ansökan får du ett mail med en länk till våra tester. Observera att dessa tester skickas ut från en Philip Morris International emailaddress, och länken fungerar enbart under en vecka från att den skickats ut. Testerna genomför du på dator! (Ej mobil). Genomförandet av testerna är en förutsättning för att gå vidare till nästa steg i rekryteringsprocessen.
Som en del i vårt rekryteringsarbete genomgår även våra slutkandidater en bakgrundskontroll, detta för att öka kännedomen om våra framtida medarbetare.
Urvalet sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansökningar tas enbart emot via vår karriärsida.
E-post: matilda.dankemeier@swma.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedish Match Sales Sweden AB
(org.nr 556123-8089)
Trollhättegatan 1 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Swedish Match Jobbnummer
9653993