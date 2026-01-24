Sommarjobb för ungdomar - biträde inom hemtjänsten
2026-01-24
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
, Borlänge
, Leksand
Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldre- och handikappomsorg, hemsjukvård samt kostenhet. Vård- och omsorgsförvaltningen har drygt 1 000 medarbetare. Den största gruppen medarbetare består av vårdpersonal som undersköterskor, personliga assistenter, sjuksköterskor och kockar. Men det finns också en mängd andra yrken inom vår verksamhet. Vi är alla nyckelpersoner och våra verksamheter präglas av medarbetare som är engagerade, ansvarstagande och kompetenta.För dig med A-traktor eller moped
Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb där du gör skillnad för andra människor?
Nu söker Ludvika kommun ungdomar som vill arbeta som biträde inom hemtjänsten sommaren 2026.
Om jobbet
Som biträde hjälper du våra brukare i deras hem med vardagliga sysslor, till exempel:
• Inköp och enklare ärenden
• Bädda sängar och diska
• Enklare matberedning
• Social samvaro och sällskap
Inga omvårdnadsuppgifter ingår (du hjälper alltså inte till med personlig omvårdnad).
Du arbetar självständigt men har alltid:
• En utsedd handledare
• Introduktion innan du börjar
• Stöd under hela arbetsperioden
I varje period arbetar två ungdomar samtidigt, så ni kan stötta varandra.
Var och när?
• Arbetsområde:
• Centrala delar i Ludvika eller
• Ytterområden: Sunnansjö, Grängesberg och Fredriksberg
• Period: vecka 25-32
• Du arbetar antingen 4 eller 8 veckor
Transport - viktigt!
Ytterområdena är stora geografiskt, därför krävs:
• Egen godkänd A-traktor eller moped
• AM-körkort
• Fordonet ska vara trafiksäkert och utan olämpliga dekaler
Du får milersättning när du använder din A-traktor eller moped i arbetet.
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Är ansvarsfull och kommer i tid
• Tar ditt uppdrag på allvar
• Tycker om att träffa och prata med människor
Du behöver ingen utbildning - vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
• Ett tryggt och meningsfullt sommarjobb
• Introduktion och handledning
• Arbetslivserfarenhet inom kommunal verksamhet
• Lön enligt gällande avtal
Vår värdegrund
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Anställningsvillkor
Publiceringsdatum2026-01-24Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev. Ansökan sker via vårt rekryteringssystem. Rekrytering sker löpande - skickad därför in din ansökan idag!
Sista ansökningsdag är 2026-04-30
Du anger via kryssrutor vilket område du önskar arbeta inom.
Vi läser alla ansökningar och en första kontakt sker via e-post.
Upplysningar
Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Handläggare på Bemanningsenheten på tel. 0240-868 71 eller 0240-867 11.
Facklig kontakt
Kommunal, tel. 0240-860 00 Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
