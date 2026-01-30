Sommarjobb för studenter - Volvo Powertrain Köping 2026
Volvo Business Services AB / Fordonsmontörsjobb / Köping Visa alla fordonsmontörsjobb i Köping
2026-01-30
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Volvo Business Services AB i Köping
, Eskilstuna
, Örebro
, Flen
, Hallsberg
eller i hela Sverige
Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Vårt huvudkontor finns i Göteborg, Sverige, och vår aktie är noterad på Nasdaq i Stockholm, Sverige.
Transporter utgör kärnan i det moderna samhället. Vill du vara en del av att forma smarta och hållbara transport- och infrastrukturlösningar för en bättre värld? Vill du göra skillnad, arbeta med nästa generations teknik i en global kontext tillsammans med passionerade kollegor mot gemensamma mål? Då kan vi vara rätt för varann.
Hur ser dina planer inför sommaren ut?
Ansök till Volvokoncernens sommarjobb och var med och bidra till hållbara transportlösningar. Kanske är du intresserad av att jobba i produktion eller supportera vår verksamhet med allt ifrån administrativa uppgifter till produktutveckling. Upptäck din passion och starta din resa med oss - ansök nu!
Rollen som sommarjobbare på Volvo Powertrain Production i Köping
Volvo Powertrain Production i Köping söker nu drivna och engagerade sommarjobbare. Hos oss har du möjligheten att arbeta varierande uppgifter inom alltifrån bearbetning, montering och logistik till kvalitet, teknik och underhåll. Sommarjobbet pågår vanligtvis under 4 veckor mellan vecka 25 och 28, men även längre perioder kan förekomma inom vissa verksamheter.
Kvalifikationer för sommarjobb i Köping
För att ansöka om sommarjobb inom Volvokoncernen tillämpar ett antal urvalskriterier. Det är dock din unika personlighet och det värde du kan bidra med som är viktigast för oss. Följande kvalifikationer krävs för att kunna söka sommarjobb hos oss:
* Du måste vara studerande och ha för avsikt att fortsätta dina studier under hösten 2026, det är också viktigt att du anger vad du studerar för tillfället alternativt har sökt inför hösten.
* Du ska ha fyllt minst 18 år vid sommarjobbets start.
Hur går du tillväga för att ansöka?
Du kan välja att skriva din ansökan på svenska eller engelska. För att öka dina chanser till sommarjobb är det viktigt att du tydligt lyfter dina kompetenser och besvarar de frågor som anges i annonsen. Din ansökan bör även innehålla:
* CV och personligt brev samt en beskrivning av din utbildningsbakgrund och vilket specifikt område som intresserar dig.
* Vilka veckor du är tillgänglig för sommarjobb
Sista ansökningsdatum är 2 mars 2026, men vi tillsätter löpande så tveka inte att ansöka redan idag. Om du har frågor eller funderingar kring sommarjobb och rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss på sommarjobb@volvo.com
.
Glöm inte att hålla utkik i din e-post samt skräppost då vår kommunikation främst sker via e-post.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi respekterar din dataintegritet och tar därför inte emot ansökningar via e-post. Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "28106-43927821". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Volvo Business Services AB
(org.nr 556029-5197) Arbetsplats
Volvo Group Kontakt
Volvo Group 00000000 Jobbnummer
9713067