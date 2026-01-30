Sommarjobb för studenter - Volvo Construction Equipment Braås 2026
Volvo Business Services AB / Fordonsmontörsjobb / Växjö
2026-01-30
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Volvo Business Services AB i Växjö
, Borås
, Haninge
, Helsingborg
, Lund
eller i hela Sverige
Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Vårt huvudkontor finns i Göteborg, Sverige, och vår aktie är noterad på Nasdaq i Stockholm, Sverige.
Hur ser dina planer inför sommaren ut?
Ansök till Volvokoncernens sommarjobb och var med och bidra till hållbara transportlösningar. Kanske är du intresserad av att jobba i produktion eller supportera vår verksamhet med allt ifrån administrativa uppgifter till produktutveckling. Upptäck din passion och starta din resa med oss - ansök nu!
Sommarjobbare på Volvo Construction Equipment i Braås
Vi på Volvo Construction Equipment i Braås söker framför allt montörer, svetsare och truckförare, men har även ett begränsat antal tjänster inom produktutveckling och materialstyrning. Ferieperioden pågår mellan mitten av juni till slutet av augusti, dock kan ferieperioden variera beroende på tjänst. Majoriteten av våra avdelningar har stängt mellan vecka 29-32 vilket innebär ledighet för feriearbetare.
Kvalifikationer för sommarjobb på Volvo i Braås
För att ansöka om sommarjobb inom Volvokoncernen tillämpar vi ett antal urvalskriterier. Det är dock din unika personlighet och det värde du kan bidra med som är allra viktigast för oss. Följande kvalifikationer krävs för att kunna söka sommarjobb hos oss:
* Du måste vara studerande och ha för avsikt att fortsätta dina studier under hösten 2026, det är också viktigt att du anger vad du studerar för tillfället alternativt har sökt inför hösten.
* Du ska ha fyllt minst 18 år vid sommarjobbets start.
* För tjänsterna inom produktion behöver du kunna behärska svenska i tal och skrift.
Meriterande med utbildning inom teknik eller industri
Hur gör jag för att ansöka?
För att öka dina chanser till sommarjobb är det viktigt att du tydligt lyfter dina kompetenser och besvarar de frågor som anges i annonsen. Din ansökan bör även innehålla:
* CV och personligt brev samt en beskrivning av din utbildningsbakgrund och vilket specifikt område som intresserar dig.
* Vilka veckor du är tillgänglig för sommarjobb
Sista ansökningsdatum är 8 mars 2026, men vi tillsätter löpande så tveka inte att ansöka redan idag. Om du har frågor eller funderingar kring sommarjobb och rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss på sommarjobb@volvo.com
. Glöm inte att hålla utkik i din e-post samt skräppost då vår kommunikation främst sker via e-post.
Vi kommer löpande att kontakta intressanta kandidater, men alla som söker kan förvänta sig ett besked senast i slutet av april 2026.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
