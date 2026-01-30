Sommarjobb för studenter - Volvo Construction Equipment Arvika 2026
Volvo Business Services AB / Grovarbetarjobb / Arvika Visa alla grovarbetarjobb i Arvika
2026-01-30
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Volvo Business Services AB i Arvika
, Säffle
, Hallsberg
, Uddevalla
, Örebro
eller i hela Sverige
Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Vårt huvudkontor finns i Göteborg, Sverige, och vår aktie är noterad på Nasdaq i Stockholm, Sverige.
Hur ser dina planer inför sommaren ut?
Ansök till Volvokoncernens sommarjobb och var med och bidra till hållbara transportlösningar. Kanske är du intresserad av att jobba i produktion eller supportera vår verksamhet med allt ifrån administrativa uppgifter till produktutveckling. Upptäck din passion och starta din resa med oss - ansök nu!
Sommarjobba på Volvo Construction Equipment i Arvika
På Volvo Construction Equipment i Arvika söker vi studerande som vill sommarjobba inom underhåll och teknik. Underhållsarbete kan innefatta exempelvis målning av säkerhetslinjer, rengöring, eller arbete i skylift. Mot teknikuppdragen söker vi dig som just nu studerar inom ingenjör och teknikområdet.
Kvalifikationer för sommarjobb på Volvo i Arvika
För att ansöka om sommarjobb på Volvokoncernen tillämpar vi ett antal urvalskriterier. Det är dock din unika personlighet och det värde du kan tillföra som är allra viktigast för oss. Följande kvalifikationer krävs för att kunna söka sommarjobb hos oss:
* Du ska vara studerande hela 2026. Det är också viktigt att du anger vad du studerar för tillfället alternativt vad du sökt in till inför hösten.
* Du måste vara minst 16 år vid sommarjobbets start för underhållsarbete. För Ingenjör och teknikområdet krävs att du fyllt 18 år.
Hur gör du din ansökan?
Du kan välja att skriva din ansökan på svenska eller engelska. För att förbättra dina chanser att få sommarjobb är det viktigt att du tydligt lyfter dina kompetenser och besvarar de frågor som anges i annonsen. Din ansökan bör även innehålla:
* CV och personligt brev samt beskrivning av din utbildningsbakgrund och vilket specifikt område som intresserar dig mest.
* Vilka veckor du är tillgänglig för sommarjobb
Sista ansökningsdatum är 2 mars 2026, men vi tillsätter löpande så tveka inte att ansöka redan idag. Om du har frågor eller funderingar kring sommarjobb och rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss på sommarjobb@volvo.com
. Glöm inte att hålla utkik i din e-post samt skräppost då vår kommunikation främst sker via e-post.
Vi kommer löpande att kontakta intressanta kandidater, men alla som söker kan förvänta sig ett besked senast i slutet av april 2026.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi respekterar din dataintegritet och tar därför inte emot ansökningar via e-post.
Vilka vi är och vår värdegrund
Vårt fokus på inkludering, mångfald och jämlikhet erbjuder alla anställda möjligheten att kunna vara sig själv och att arbeta och utvecklas i en trygg och stödjande miljö, fri från trakasserier och diskriminering. Vi hoppas därför att du ansöker och låter oss avgöra din lämplighet, även om du känner att du inte uppfyller alla kvalifikationer i arbetsbeskrivningen.
Att ansöka till detta jobb ger dig möjligheten att bli en del av Volvo Group. Varje dag, över hela världen, skapar våra lastbilar, bussar, motorer och anläggningsmaskiner, i kombination med våra finansiella tjänster och lösningar, förutsättningar för ett hållbart och modernt samhälle. Vi är fler än 100 000 medarbetare som bidrar med att forma vår framtid med effektiva, säkra och hållbara transportlösningar. Genom att bli en del av Volvo Group kan vi erbjuda dig fantastiska karriärsmöjligheter, här finns gott om plats för passionerade och drivna människor som vill uppnå sin fulla potential.
Som en del av Volvo Group är Volvo Construction Equipment ett globalt företag som drivs av vårt syfte att bygga den värld vi vill leva i. Tillsammans utvecklar och levererar vi lösningar för en renare, smartare och mer sammankopplad värld. Genom att låta alla uppnå sin fulla potential bygger vi en mer hållbar framtid för alla våra intressenter. Välkommen till teamet - hjälp oss att bygga en bättre morgondag! Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "27998-43936789". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Volvo Business Services AB
(org.nr 556029-5197) Arbetsplats
Volvo Group Kontakt
Volvo Group 0000000000 Jobbnummer
9713066