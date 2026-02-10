Sommarjobb för dig som studerar inom vatten och avlopp
Att arbeta i en driftverksamhet är spännande och ingen dag är den andra lik.
Gillar du variation i arbetet, att samarbeta och hantera både planerade och händelsestyrda problem har vi jobbet för dig. Nu söker vi två studenter som är i slutet av sin utbildning med inriktning VA.
Ledningsnät är en driftavdelning som består av totalt åtta enheter med ca 145 medarbetare. I år kommer placeringen för uppdraget vara på Ledningsnäts avloppsenhet. Ansvaret för avloppsdriften delas av två enheter som jobbar i nära samarbete med varandra. Tillsammans ansvarar de för den operativa driften av avloppsrörnätet med tillhörande anläggningar inom Göteborg. Dina arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är förebyggande och avhjälpande underhåll av rörnätet,
pumpstationer, dagvattenanläggningar och övriga nätdelar.
Som medarbetare under sommaren kan du bland annat få:
- Delta vid avhjälpning av avloppsproblem
- Dokumentera driftarbete
- Delta i besiktning, inventerings- och underhållsarbeten på våra anläggningar
Du får möjlighet att utnyttja dina kunskaper från din utbildning inom VA-området. Uppdraget kommer att anpassas efter din och den andre studentens kompetens och intresse, då ni kommer arbeta tätt tillsammans.
Verksamheten omfattar hela kommunen och innebär kontakter med abonnenter, andra förvaltningar och bolag samt näringsidkare och myndigheter.
Vi äger och driftar våra egna anläggningar och ingen är bättre på att utföra detta än vi själva. Vi är lokaliserade i vår nybyggda anläggning Alelyckan och här arbetar vi aktivitetsbaserat.Kvalifikationer
Du som söker är i slutet av din högskoleutbildning inom VA-området.
B-körkort är ett krav.
Du som söker har intresse, vilja och förmåga att lära. Du bidrar med kunskaper och erfarenheter du har med dig. Då du kommer vara med och ansvara för ett uppdrag på avloppsenheten ser vi att du är driven och på så sätt kommer framåt i ditt arbete. Vidare är du en person som ser vikten i att samarbeta och ser värdet i att inhämta kunskap från exempelvis kollegor. För att trivas i rollen har du en struktur som underlättar ditt arbete.
Känner du igen dig i ovanstående beskrivning? Sök tjänsten i dag!Om företaget
Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med vatten, avlopp och avfall bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle som möjliggör för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.
Göteborg växer som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till staden genom att bygga och underhålla staden under marken. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Vi arbetar även med att se till att det avfall som göteborgarna genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi arbetar långsiktigt med göteborgarens medvetenhet och beteende kring kretslopp och användningen av dricksvatten.
Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 600 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet.
Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna http://www.goteborg.se/kretsloppochvatten
eller följ oss på Facebook eller Linkedin.Övrig information
Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillsvidareanställda på Kretslopp och vatten krigsplaceras inom ramen för förvaltningens roll i totalförsvaret.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
