Sommarjobb Folktandvården Västerbotten 2026
Region Västerbotten, Folktandvård / Tandsköterskejobb / Umeå Visa alla tandsköterskejobb i Umeå
2025-11-07
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Folktandvård i Umeå
, Skellefteå
, Lycksele
, Vilhelmina
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Vi söker studenter som är nyfikna! Du som läser till tandläkare, tandhygienist eller tandsköterska kan under sommaren arbeta vid någon av Folktandvårdens kliniker i Västerbotten. Ta chansen att under några veckor i sommar få praktiska erfarenheter och samtidigt lära känna oss och vår verksamhet!
Vill du vara med och forma framtidens tandvård? Här på Folktandvården ligger vi i framkant vad gäller forskning och utveckling och har ett nära samarbete med institutionen för odontologi vid Umeå universitet. Inom Folktandvården ryms en bredd av kompetensområden. Vi har både allmän- och specialisttandvård och dessutom medverkar vi i den kliniska utbildningen av tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och tandtekniker. Vi arbetar i moderna och välutrustade lokaler och finns på flera platser runt om i länet.
Hos oss möts du av ett öppet arbetsklimat, hjälpsamma kollegor och en vilja att hela tiden utvecklas. Vi erbjuder modern tandvård med fokus på kvalitet, tillgänglighet och omtanke - både för våra patienter och för varandra.Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Som medarbetare hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
Arbetsuppgifter skiljer sig åt beroende på hur långt du kommit i din utbildning. Du får vara med vid olika undersökningar och behandlingar och får på ett naturligt sätt knyta ihop teori och praktik. För dig som är i början av utbildningen innebär det att du först lär dig sterilarbetet, grunderna för hygienrutiner och hantering av instrument. För dig som kommit längre i utbildningen tillkommer assistans och vissa administrativa arbetsuppgifter. För tandläkarstudenter som slutfört termin nio finns möjlighet att ansöka om särskilt förordnade hos Socialstyrelsen för att arbeta med tillfällig legitimation.Kvalifikationer
För att detta jobb behöver du vara student vid tandsköterskeutbildning, tandhygienist- eller tandläkarprogrammet.
Du har goda kunskaper i svenska och både i tal och skrift.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288362". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Folktandvård Kontakt
HR-partner
Maria Björklund maria.e.bjorklund@regionvasterbotten.se 090-785 35 65 Jobbnummer
9594964