Sommarjobb fastighetsskötare
Riksbyggen Ekonomisk Förening / Fastighetsskötarjobb / Hammarö Visa alla fastighetsskötarjobb i Hammarö
Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet.
Vi utvecklar hållbara boendemiljöer genom att både skapa nya bostäder och förvalta fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom såväl bostadsutveckling som fastighetsförvaltning finns vi för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss. Vill du ha sommarens kanske mest eftertraktade jobb i Karlstad?
Tänk dig ett härligt jobb där du får vara mycket utomhus i sommar. Låter inte så dumt, eller hur? Som medarbetare i våra fastighetsskötarteam med olika sysslor kommer du att få ett mångsidigt jobb där det finns arbeten med yttre skötsel, så som gräsklippning och ogräsrensning mm.
Ja, det är ett varierande jobb där den ena dagen inte är den andra lik. Eftersom du dagligen kommer träffa en massa människor, ställs det krav på att du är både social och brinner för att leverera riktigt bra service till våra kunder. Våra kunder finns i kommunens olika delar och är allt från bostadsrätter till komersiella kunder. Hos oss är datorn och mobilen ett självklart arbetsredskap och varje arbetsorder hanteras digitalt.
Är det här du?
Just nu söker vi sommarpersonal med olika bakgrund som är nyfikna på fastighetsskötaryrket. Är du praktiskt lagd, gillar att möta människor och leverera service med ett värmande leende, ja då är du personen vi söker.
Som person trivs du bra med att arbeta både självständigt och i samarbete med ett team och du har lätt för att kommunicera både i gruppen och med kunder. Du är noggrann, kvalitetsmedveten och kan strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt. Tidigare erfarenhet inom trädgårdsarbete är meriterande men inget krav. Då vi arbetar med maskiner och motordrivna trädgårdsredskap är det en fördel om du har maskinvana sedan tidigare.
I din ansökan vill vi att du bifogar CV och personligt brev. I ditt personliga brev vill vi att du beskriver lite om dig själv och tidigare erfarenheter.
Tjänsten kräver B-körkort för manuell växellåda. Anställningen är på heltid under perioden juni till och med augusti med placering i Skoghall.
Din ansökan skickar du till oss via www.riksbyggen.se
under Jobb & Karriär/Sök jobb senast den 2025-04-10. Vi arbetar med löpnade urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så ansök redan idag!
För frågor är du välkommen att kontakta gruppchef Susanne Jonsson, email: susanne.jonsson@riksbyggen.se
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.
Till rekryteringskonsulter, annonssäljare etc. Vi har redan beslutat vilka vi samarbetar med vid rekryteringar samt var vi vill synas. Vi undanber oss därför kontakt från försäljare i dessa frågor. Ersättning
