Sommarjobb Fastighetsskötare - Borås
2026-01-23
Vill du arbeta utomhus, hålla utemiljöer i toppskick och bidra till en hög trivsel för våra kunder? HSB Mellersta Götaland söker nu flera fastighetsskötare för semestervikariat i Borås under sommaren 2026.
Om rollen
I rollen som fastighetsskötare blir du en del av ett engagerat team som tillsammans arbetar i och runt våra kunders fastigheter. Du tar ett stort ansvar för att det är helt, snyggt och tryggt i våra bostadsområden. Arbetet är varierande och passar dig som trivs med fysiskt arbete och som har viljan och engagemanget att ge professionell service åt våra kunder. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Gräsklippning
Ogräsrensning
Skötsel av häckar, buskar och träd
Viss planering och övrig skötsel av grönytor
Sophantering
Enklare lokalvård vid behov
Du som person
Vi söker dig som är glad och positiv, och som vill ha ett varierande sommarjobb! Vi kräver inte att du kan allt som har med trädgård eller fastighetsförvaltning att göra, men du behöver ha ett intresse och engagemang för att lära dig. I rollen som fastighetsskötare arbetar du nära både kunder och kollegor och vi söker därför dig som trivs med att möta människor, är serviceinriktad och kan arbeta såväl ensam som i grupp.
För att kunna erbjuda en bra och säker arbetsmiljö enligt arbetsmiljöverkets rådande regler kring minderårigas arbetsmiljö behöver du som söker vara minst 16 år. Har du B-körkort eller AM-kort är det meriterande.
Du som söker behöver också:
Kunna arbeta heltid under semesterperioden
Behärska svenska i tal och skrift
Vara bekväm med att arbeta i digitala verktyg
Varför sommarjobba hos oss?
För många kan sommarjobb vara ett första steg in i arbetslivet, eller ett sätt att prova på en ny yrkesroll. Oavsett så värderar vi på HSB möjligheten att ge dig denna chans. Vi erbjuder därför ett sommarjobb med kollektivavtalade villkor, allt för att du ska uppleva en trygghet med din anställning hos oss. Med den rätta ambitionen och en stark drivkraft är en anställning inom HSB en bra investering i din framtid. Möjligheterna finns hos HSB!
Perioden för sommarjobb sträcker sig mellan juni-augusti (v.25-33) och vi söker dig som kan jobba minst 5 sammanhängande veckor under perioden. Placering i Borås med tillträde enligt överenskommelse.
Känns HSB rätt för dig?
Vad kul! Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 28:e februari 2026. Urval och intervjuer kan komma ske löpande.
Har du frågor kring tjänsten kontakta Thomas Österberg, Teknisk Chef Borås/Kinna, 010-442 37 03.
Har du frågor kring rekryteringsprocessen kontakta Moa Vestlund, HR-Partner, 010-451 30 12.
Om HSB Mellersta Götaland
HSB är ett kooperativt bostadsföretag som erbjuder ett komplett utbud av tjänster för fastighetsförvaltning, ekonomisk förvaltning samt nyproduktion utav bostäder. Vi är en helhetsentreprenör med eget fastighetsbolag och hyreslägenheter. Utöver våra bostadsrättsföreningar har vi en rad privata fastighetsägare som nöjda kunder. Vi finns i Jönköpings, Kronobergs, Kalmars, Blekinges, Hallands samt i delar av Södra Älvsborgs län.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonseringstjänster.
