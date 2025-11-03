Sommarjobb Fältassistent skogsvård och tillsyn, Stora Enso Skog
Stora Enso Skog AB / Socialsekreterarjobb / Filipstad Visa alla socialsekreterarjobb i Filipstad
2025-11-03
, Hällefors
, Nacka
, Munkfors
, Kristinehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stora Enso Skog AB i Filipstad
, Hällefors
, Hagfors
, Ljusnarsberg
, Hammarö
eller i hela Sverige
Vill du bidra till en mer hållbar värld samtidigt som du får meriterande arbetslivserfarenheter för framtiden?
Som semestervikarie har du en betydande roll i vår verksamhet.
Vi tror att du trivs när du får ta ansvar och jobba säkerhetsmedvetet samtidigt som du har kul med dina kollegor. Arbetsperioden är maj-augusti och arbetstiderna är dagtid.
Med oss växer skogen, människorna och affärerna.
Vill du kombinera sommarjobb med värdefull erfarenhet, ansvar och tid ute i naturen?
Vi söker nu tre semestervikarie som fältassistenter. Placeringen för denna roll kommer att vara på något av våra kontor i Sunne, Filipstad, Arvika, Skoghall - Udden eller Torsby.
Som Fältassistent utför du kvalitetskontroller i fält på våra skogsvårds entreprenörers arbete, dokumenterar resultaten och återkopplar till ansvarig skogsvårds ledare. Du bidrar med observationer och förslag på förbättringar för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet i skogsvården.
Ett perfekt sommarjobb för dig som vill ha praktisk erfarenhet inom skogsvård och kvalitetskontroll i en aktiv och lärorik miljö.
Vem söker vi
Vi söker dig som studerar en skoglig utbildning vid högskola, universitet eller yrkeshögskola. Du har ett starkt eget driv och förmåga att planera och ta ansvar för ditt arbete. Samtidigt trivs du med samarbete och bidrar gärna till en positiv laganda.
Färdigheter och kvalifikationer som krävs i denna roll:
Du är lösnings- och resultatorienterad och tar dig an utmaningar med positiv anda
Du har förmågan att prioritera och fatta beslut
Du är bekväm med att arbeta ensam.
Behärskar obehindrat svenska i tal och skrift
Du är bekant med grundläggande facktermer inom skogsbruk
B-körkort och tillgång till egen bil
Vad vi erbjuder
Vi vet att våra medarbetare är vår största styrka. Som semestervikarie hos oss får du värdefull erfarenhet, professionell utveckling och en chans att ta första steget mot en framtida karriär inom Stora Enso.
Du blir en del av vår spännande resa - från traditionellt skogsindustriföretag till ett modernt tillväxtbolag inom förnybara material. En framtidsbransch med stor potential och drivkraften att skapa en mer hållbar värld.
Hur kan du ansöka till denna tjänst?
Du kan endast skicka in din ansökan till oss via vårt rekryteringssystem. Då vi går igenom ansökningarna, intervjuar och tillsätter tjänsterna löpande så hoppas vi höra från dig så snart som möjligt, men senast 1 december 2025.
Beroende av tjänst kan det hända att vi bjuder in dig till vårt videointervju verktyg och/eller ber dig göra tester. Vår rekryteringsprocess kan också innefatta andra aktiviteter inför anställning, såsom bakgrundskontroll, referenstagning och hälsotest såväl som alkohol- och drogtest.
Om du har frågor gällande rekryteringsprocessen, tveka inte att höra av dig till vår rekryterare
Anna Frosch på mejl: anna.frosch@storaenso.com
Kom och jobba i The renewable materials company!
Skogen är hjärtat i Stora Enso och vår övertygelse är att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag, kan tillverkas av ett träd i morgon. Vi är den ledande leverantören av förnybara produkter inom förpackningar, biomaterial och träkonstruktion, och en av de största privata skogsägarna i världen. Stora Enso har cirka 19 000 medarbetare och 2024 uppgick omsättningen till 9 miljarder euro.
Vi tror att mångfald stärker vår konkurrenskraft och bidrar till bättre beslutsfattande.
Olika arbetsgrupper med olika bakgrund hjälper oss att utforska olika perspektiv och utmanar vårt sätt att tänka. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden på arbetsplatsen och välkomnar sökande med olika bakgrund. Stora Enso är en arbetsgivare för lika möjligheter som följer icke-diskriminerande metoder.
Se gärna vår film och ta även del av information på vår hemsida för att få veta lite mer om hur det är att jobba hos oss:
Skogsvägen - Stora Enso Forest
Stora Enso Forest Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stora Enso Skog AB
(org.nr 556009-5589)
682 30 FILIPSTAD Arbetsplats
Stora Enso Skog Jobbnummer
9585244