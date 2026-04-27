Sommarjobb/extrajobb som personlig assistent ca.60-70%
Vill du jobba dagpass ibland och vaken natt ibland ca 60-70% som min personliga assistent? Är du även flexibel och kan ställa upp om behov skulle uppstå? Då är det kanske just dig vi söker!
Det är svårt för mig att sammanfatta tjänsten som min personliga assistent och allt vad den innebär. Detta eftersom insatsen personlig assistans är personlig och utgår från individuella förutsättningar och behov. Samtidigt är mitt liv lika mångsidigt som ditt vad gäller känslor, intressen och aktiviteter. För att ändå ge dig några ledtrådar varierar mina intressen beroende på årstid. Jag tycker om allt ifrån att bada i min pool, laga mat & löpning med min Marathon-rullstol till museer, konserter och gymmet för att ge dig några ledtrådar. Även om det som sagt är svårt att sammanfatta så är här en förklaring till vem jag letar efter...
En tjänst som personlig assistent är varierande men hos mig kan du tänka att din roll översiktligt tar avstamp i dessa tre delar;
1. Du hjälper mig med alla grundläggande behov med stor känsla för integritet och respekt.
2. Du är mitt fysiska stöd vilket innebär att det är en fördel för dig om du själv är mån om din hälsa och tycker om att träna på fritiden.
3. Du är min motor i vardagen och har tillsammans med mig och din kollega ansvar för att planera aktiviteter och följa rutiner.
Dessa tre delar av din yrkesroll ska genomsyras av att du är snäll, empatisk och kommunikativ eftersom det är så samarbetet fungerar bäst. Jag själv fyllde 20 för några år sedan och mitt team är därför ganska ungt, alla är runt 20-30 år gamla.
Jag är ung och vill leva ett så aktivt och socialt liv som möjligt, även om jag inte kan springa på mina ben så rullar jag fram i loppen jag deltar i. Därför är det viktigt för mig att du som söker själv är aktiv och hjälper mig att behålla och utveckla mina intressen. Mitt liv är som en berg- och dalbana- vissa dagar orkar jag mycket, andra dagar är jag i stort behov av vila och rekreation. Min epilepsi är komplex och även om du får lära dig allt du behöver veta kunskapsmässigt under introduktionen, är det meriterade om du har erfarenhet av insatsen personlig assistans för att förstå vad din yrkesroll går ut på.
Flexibilitet är viktigt för att kunna anpassa dagarna utifrån aktuella behov. Mina kompisar kommer alltid utvilade, tålmodiga och bjuder på sig själva oavsett vilka förutsättningar eller hinder jag stöter på i vardagen. Jag vill komplettera med dig som tänker likadant och inte betraktar mig som din patient. Jag kräver hög arbetsmoral vilket för dig som söker innebär att du är pålitlig och behandlar mig, dina kollegor samt ditt yrke med respekt. Du är även lugn och förstår att din insats är livsavgörande för mig, förståelsen för relationsbyggande och variation i min tillvaro skapar bäst förutsättningar för oss båda. Personlig assistans innebär att leva ett meningsfullt liv med självbestämmande vilket du bidrar mest till genom interaktion.
Yrkesrollen personlig assistent innebär att hjälpa en annan människa att leva sitt liv, det innebär god förmåga att kunna lämna egna känslor och åsikter utanför arbetet, att vara förväntansfull inför att lära dig nya kommunikationssätt och samtidigt förståelse för att jag, precis som du, har ett känsloregister som varierar. Du är lika engagerad och empatisk oavsett om jag vill ut och springa (rulla) eller om jag behöver vila. Det finns utrymme för dig att dela med dig av dina intressen men omvänt måste du alltid vara positiv inför mina.
Som du förstår sätter jag stor vikt vid personlig lämplighet. Att utveckla en relation går inte över en natt så jag letar efter dig som verkligen vill göra det bästa för mig genom att lära känna mig och förstår att långsiktighet är nyckeln till framgång. Tidigare erfarenhet är inte ett krav även om det givetvis är meriterande, oavsett vilket är förståelsen för yrkesrollen det som väger tyngst. Att kunna arbeta strukturerat och organiserat är väsentligt för att skapa trygghet och förutsägbarhet för mig, dessutom värdesätter jag dig som är initiativrik och kan arbeta kreativt motiverande tillsammans med mig.
Här nedan följer några praktiska förutsättningar för tjänsten:
• Tillträde enligt överenskommelse. Du börjar med ett introduktionsschema med dagpass, för att sedan erbjudas en tjänst på ca 60-70%,(vi har möjlighet att vara lite flexibla med tjänstgöringsgraden.) Jag är beviljad assistans dygnet runt, det är viktigt att veta att du är vaken under nattpassen. Du har god förståelse och insikt i vad det innebär att vända på dygnet och kunna sova på dagen, för att komma pigg och utvilad till mig på kvällen. Har du inte tidigare erfarenhet av nattjobb är du givetvis också välkommen att söka, kom bara ihåg att ett nattjobb inte innebär att ditt dygn får 24h. Sömn är väsentligt vid arbete nattetid.
• Arbetspassen hos mig kan vara heldagar 08.00-20.00, fm 5-7 h och em 5-6 h. De vakna nattpassen är 12 timmar, 20.00-08.00. Viss förändring i tider sker under sommarperioden 1/6-31/8.
• Under introduktionen lär vi känna varandra och du lär dig även mycket om mitt liv. Det är även trevligt och viktigt att du lär känna mina andra kompisar (assistenter) för att alla ska kunna samarbeta.
• Eventuella önskemål vill jag att du specificerar i din ansökan, tex önskemål om semesterledighet under sommaren- vi har sommarschema 1 juni till 31 augusti. Under denna period kan schemat vara lite annorlunda.
• Jag kan tyvärr inte anställa pälsdjursallergiker eller tobaksanvändare (innefattar även substitut som vitt snus och e-cigaretter).
• Att behärska svenska obehindrat i tal och skrift är ett krav, även simkunnighet.
Känner du att du stämmer in på det som förväntas? Då tror jag att du har god chans att bli en kompis i mitt team så länge du är 18 år fyllda. I din ansökan vill jag att följande finns med:
1. Personligt brev- berätta bl a varför du vill jobba som personlig assistent och vad som gör dig till en lämplig kandidat
2. CV- uppdaterat och komplett. Fotografi på dig själv inkluderas givetvis här.
3. Goda referenser & registerutdrag krävs och kommer att efterfrågas!
Observera att tjänsten kommer tillsättas så fort vi hittat rätt kandidat, vilket således kan bli innan sista ansökningsdag. Kollektivavtal via Fremia erbjuds.
OBS! Jag avböjer vänligen men bestämt reklam eller ansökningar via rekryteringsföretag, tack.
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
E-post: rekrytering@hejahejaassistans.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Britting, William
191 48 SOLLENTUNA Arbetsplats
Hejaheja Assistans
9877171