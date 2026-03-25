Sommarjobb/Extrajobb inom Facility Management
2026-03-25
Four FM är ett snabbväxande företag som erbjuder premiumlösningar inom Facility Management. Vi är ett dynamiskt företag byggt på entreprenörskap, engagerade medarbetare och en stark företagskultur. Vi söker nu nya medarbetare till vårt team - kanske är det just dig vi letar efter?
Vill du ta nästa steg i arbetslivet, skaffa dig värdefull erfarenhet eller ha ett flexibelt extrajobb? Vill du bygga vidare på ditt CV och arbeta med några av världens mest framstående företag? Vill du jobba i en internationell miljö och skapa värdefulla relationer? Då ska du läsa vidare!
Var kommer du in i bilden? För att säkerställa vår höga servicenivå behöver vi en pool av drivna och flexibla personer som kan täcka upp vid personalfrånvaro, till exempel vid semester eller sjukdom.
Rollerna du kan komma att täcka är Facility Coordinator och Receptionist.
Som Facility Coordinator är du en av de viktigaste funktionerna på Four FM och ansvarar för att utföra, samordna och övervaka vår leverans av Facility Management ute hos kund.
Som Receptionist är du företagets ansikte utåt och skapar ett professionellt och välkomnande första intryck. Du ansvarar för att ta emot besökare, hantera inkommande samtal och ge service i världsklass till både kunder och medarbetare.
Arbetsuppgifterna varierar beroende på kundföretag, men här är några exempel på vad du kan förvänta dig:
Allmänna kontorsstödtjänster.
Konferensstöd och rumsuppsättning.
Enklare fakturahantering.
Frakt & mottagande av paket.
Post och frankeringsservice.
Ansvara för ordning och reda i kontorsmiljön.
Koordinera och planera beställningar av förbrukningsartiklar.
Vara den primära kontaktpunkten för serviceförfrågningar.
Ta emot besökare och hantera receptionen.
Hantera inkommande samtal och mejl.
Säkerställa en professionell och välkomnande reception.
Du får en grundlig introduktion på de olika arbetsplatserna, så att du känner dig trygg när du arbetar där.
Fantastiskt tänker du, det där fixar ju jag! Det tror vi med, då det allra viktigaste för denna roll är vilja att lära och engagemang. Men innan du klickar på 'Ansök' har vi några krav.
Eftersom våra kunder är internationella företag i Göteborg behöver du ha flytande kunskaper i både svenska och engelska, i både tal och skrift. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av ett serviceyrke och att du är bekväm med Office-paketet. Känner du igen dig? Perfekt - då ser vi fram emot din ansökan!
För den som är intresserad kan det finnas möjlighet att på sikt övergå från vikariepoolen till en fast tjänst och fortsätta utvecklas inom bolaget.
Arbetstiderna är i regel kontorstider, beroende på kundens behov.
Du blir inringd vid behov. Under sommaren kan du arbeta enligt ett sommarschema när vår ordinarie personal är på semester.
Hos våra kunder i centrala Göteborg.
Sista dag att ansöka är 2026-04-20. Tveka inte på att ansöka då urval och intervjuer sker löpande.
Four FM:s vision "We take C.A.R.E."
Våra värderingar fungerar som vår moraliska kompass och genomsyrar allt vi gör - från våra kundrelationer till vårt sätt att stötta medarbetare. "We take C.A.R.E". Om du vill göra skillnad, uppskattar en stödjande arbetsmiljö och delar våra värderingar - Compassion, Attention, Respect och Excellence - ser vi fram emot att höra från dig! Så ansöker du
