Sommarjobb Butikssäljare - Falköping
Lidl Sverige KB / Butikssäljarjobb / Falköping Visa alla butikssäljarjobb i Falköping
2026-01-16
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidl Sverige KB i Falköping
, Skara
, Skövde
, Lidköping
, Ulricehamn
eller i hela Sverige
Vi är över 5000 engagerade mathjältar som jobbar i våra svenska butiker, på våra lager och kontor - som tillsammans gör vår fantastiska resa möjlig. På så vis kan ännu fler handla och äta god mat av högsta kvalitet till branschens bästa pris. För när vi växer, växer du. Sån är nämligen Lidl.
Jobbpitch
Vill du arbeta för en dagligvarukedja som växer snabbare än branschen för sjunde året i rad som också är certifierad som Top Employer och dessutom utsedd till Karriärföretag 2024? Brinner du för försäljning, service och för att ge kunden en upplevelse i världsklass? Vi söker nu butiksäljare till ett sommarvikariat, deltid 20 h/vecka!
Din roll
Som butikssäljare på Lidl har du en nyckelroll! Du är ansiktet utåt mot våra kunder och för dig är kunden alltid nummer ett. Du brinner helt enkelt för att ge bra service varje dag. I rollen som butikssäljare får du arbeta varierat med alla olika arbetsuppgifter som är en del av den dagliga butiksdriften.
Detta innefattar uppgifter som:
• Packa upp alla varor och se till att hyllorna är välfyllda
• Säkerställa färskhet och slutdatum på varor
• Hålla rent och fräscht i butiken
• Betjäna kunder i kassan
• Och självklart bidrar du, tillsammans med dina kollegor, med det lilla extra för att ge våra kunder den bästa butiksupplevelsen!Publiceringsdatum2026-01-16Profil
Vi söker dig som vill vara en del av ett team som arbetar tillsammans och vill framåt. Du har förmågan att identifiera arbetsuppgifter som behöver göras och du drivs av att arbeta resultatorienterat och bidra till butikens framgång.
• Vi ser det som positivt om du har erfarenhet av att arbeta inom en serviceorienterad bransch
• Du är flexibel med arbetstiderna och har en positiv inställning till förändringar
• Du har fyllt 18 år och behärskar svenska flytande i både tal och skrift
Vi erbjuder
Du får arbeta i en miljö som karaktäriseras av våra värdeord: prestation, respekt, tillit, jordnära attityd och gemenskap. Eftersom vi växer, kan du växa. Snabbt. Inom din roll, eller mot en annan. På samma plats, eller någon annanstans. Inom butik, lager, kontor. Lokalt, nationellt eller globalt. Vi stöttar dig på din resa mot mer ansvar och nya utmaningar. Du blir en del av ett stort team där alla kavlar upp ärmarna och hjälps åt.
Vi söker både sommarjobbare på 20 timmar i veckan samt även butikssäljare på 20 timmar i veckan på vikariat på 6 månader med start omgående med möjlighet till förlängning. Du får allt från friskvårdsbidrag, föräldrapenningtillägg och medarbetarrabatt i våra butiker till kostnadsfri rådgivning av psykolog, jurist och ekonom samt mängder av erbjudanden via vår förmånsportal. Självklart omfattas du också av kollektivavtal och tjänstepension. Då butiken är öppen alla veckans dagar kommer arbetet att ske enligt schema där tidiga morgonpass, dagspass, kvällspass och helgpass ingår.
Vill du vara med på vår resa?
Om svaret är JA, då söker du tjänsten så här:
• Klicka på "Ansök"
• Fyll i formuläret
• Bifoga CV
Rekryteringen sker med löpande urval, varför vi gärna ser att du skickar din ansökan snarast. Vår rekryteringsprocess består av tester, telefonintervju, personlig intervju och digital referenstagning.
Har du frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta Rekryteringsteamet på mail: jobb@lidl.se
.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "644387-43906918". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lidl Sverige KB Kontakt
Lidl Sverige 00000 Jobbnummer
9687434