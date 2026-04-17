Sommarjobb Butiksplock
2026-04-17
Badeko AB söker sommarjobbande merchandiser.
Jobbet som merchandiser går ut på att vara ambassadör åt de varumärken som vi representerar. Genom butiksplock, uppbyggnad av exponeringar samt att säkerställa ordning och reda skapar vi bästa möjliga förutsättningar för försäljning.
Jobbet sker på de större matbutikerna i och omkring Göteborg. Därav är tillgång till egen bil och körkort ett krav.
Du som ansöker ska vara tillgänglig från vecka 26 till vecka 33.
Svenska flytande i tal och skrift är ett krav.
Lön enligt handels.
Semesterersättning tillkommer enligt avtal.
Milersättning tillkommer samt ev utlägg för parkering och trängselskatt.
Ansökning sker endast via e-post.
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
E-post: denise@badeko.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Badeko AB
(org.nr 556634-0039)
411 01 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Denise Débremo denise@badeko.se Jobbnummer
9862378