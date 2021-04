Sommarjobb, barnmorska - Region Jönköpings län - Sjuksköterskejobb i Jönköping

Region Jönköpings län / Sjuksköterskejobb / Jönköping2021-04-07Kvinnoklinikerna, Region Jönköpings län, RegionövergripandeEtt sommarjobb är inte bara ett extraknäck. Ofta är det början på något helt nytt - nya utvecklingsmöjligheter, chansen till ett nytt jobb, nya vänner eller kanske en ny passion. Det börjar med ett sommarjobb!Vi sökerVi söker dig som är legitimerad barnmorska eller tar examen i juni 2021. Många av våra kliniker har behov under sommaren och vi hoppas på just din ansökan!Vi erbjuder digInför sommaren 2021 anställer vi barnmorskor på sommarvikariat till våra kvinnokliniker på Värnamo sjukhus, Höglandssjukhuset i Eksjö och Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Vi vill med våra sommarvikariat erbjuda dig en möjlighet att lära och utvecklas tillsammans med oss. Stora möjligheter till förlängning och tillsvidareanställning finns.Vi vet att det inte alltid är lätt att vara ny på jobbet och därför gör vi vårt allra bästa för att du ska känna dig trygg, taggad och förberedd inför ditt sommarjobb hos oss. Vi ger dig en grundlig introduktion utifrån dina behov och erfarenheter.Det här får du arbeta medSom barnmorska arbetar du i team, har spännande arbetsuppgifter och träffar kvinnor i livets alla skeden. På vår klinik värnar vi om den totala upplevelsen och har föräldraparet i fokus genom hela vårdkedjan. I det dagliga arbetet ingår att kunna hantera såväl planerad som akut vård.För att du ska trivas hos ossFör att du ska trivas hos oss är du legitimerad barnmorska som värdesätter samarbetsförmåga och ett flexibelt tankesätt. Du är duktig på att strukturera dina arbetsuppgifter samtidigt som du är noggrann och kvalitetsmedveten. Vid behov tar vi även in barnmorskestuderande till BB/gyn vårdavdelning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Så här gör du om du är intresseradI din ansökan har du möjlighet att ange vilken/vilka av våra sjukhus du är intresserad av. Har du redan gjort någon muntlig överenskommelse angående semestervikariat med chef i vår verksamhet ska du ange den personens namn samt klinik i din ansökan.Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Marsella Üre, 010-242 11 38, marsella.ure@rjl.se . Då urval, intervjuer och tillsättning sker löpande ber vi dig att skicka in din ansökan snarast, dock senast den 30 april 2021. Välkommen med din ansökan!Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.Vill du veta mer om hur det är vara barnmorska?Här kan du se när Linn berättar om hur det är arbeta som barnmorska hos oss!Kvinnoklinikens verksamhet har fokus på kvinnan och på vård från livets början till livets slut. Här ger vi vård till kropp och själ med medarbetare som har god människosyn. Här möter vi olika kulturer, både bland patienter och bland medarbetare. Läs med om våra verksamheter på rjl.seVaraktighet, arbetstidTidsbegränsad, 100 %, Tillträde Enligt överenskommelse till Enligt överenskommelse -2021-04-07Fast lön. Kollektivavtal finns.Sista dag att ansöka är 2021-04-30REGION JÖNKÖPINGS LÄN5675470