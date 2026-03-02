Sommarjobb: Badvärd till Parkbadet Kronan
2026-03-02
Beskrivning
Parkbadet Kronan är en utomhusanläggning beläget i stadsdelen Kronoparken.
Badet har öppet drygt nio veckor under sommaren. Huvudbassängen har en vattentemperatur på cirka 28 grader och är ett populärt besöksmål. För de yngre barnen finns en liten badbassäng med fontän. Dina arbetsuppgifter
Som badvärd har du ett viktigt uppdrag med ett högt fokus på våra besökare. Tillsammans med kollegor arbetar du för att ge besökare en trygg och härlig dag på badet.
Arbetet handlar om att skapa en trevlig vistelse genom ett bra bemötande och god service i form av badbevakning, entrévärd, skötsel av anläggningen och viss simundervisning. Under vecka 25 och 26 kan du även vara ledare på ett läger som är på Parkbadet Kronan kallat Simtaget.
För att trivas som badvärd ska du tycka om att ta ansvar och vara flexibel då dina dagar består av många aktiviteter inom badet och simskolan. Kvalifikationer
Vi söker dig som är över 18 år och helst har poollivräddarutbildning eller liknande relevant utbildning.
Har du arbetslivserfarenhet från badverksamhet så är det meriterande. För att arbeta med lägret Simtaget är det även meriterande om du som söker har någon form av erfarenhet av att leda barngrupper sedan tidigare, tex. inom föreningsuppdrag eller annan verksamhet.
För att genomföra simundervisning behövs även Svenska livräddningssällskapets simlärarutbildning.
Vi väljer löpande ut lämpliga kandidater, så vänta inte med att söka!
Om Karlstads kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens bad- och idrottsanläggningar, fritidsgårdar, parklekar, bibliotek, och konst i offentlig miljö. Vi driver Alsters herrgård - Gustaf Frödings minnesgård, teaterbiografen Arenan, Skaparverkstan, Ungdomens hus och Seniorernas hus.
Våra cirka 240 medarbetare skapar goda förutsättningar för idrotten, kulturen och föreningslivet.
Sundstabadet erbjuder något för alla. Här finns en badupplevelse oavsett om man vill BADA eller NJUTA. Sundstabadet är en av landets största badanläggningar med närmre 400 000 inpasseringar årligen. Verksamheten är öppen 360 dagar per år. Våra målgrupper är alla Karlstadsbor såväl allmänhet som skolelever och föreningsliv samt besökare till Karlstad.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Kultur- och fritidsförvaltningen, Bad Kontakt
Jonas Kirvall 054-5402431 Jobbnummer
9772700