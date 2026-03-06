Sommarjobb ambulanssjuksköterska
2026-03-06
, Lessebo
, Nybro
, Tingsryd
, Torsås
Vi söker dig som vill arbeta i en omväxlande miljö tillsammans med oss i ambulanssjukvården i Kalmar län.
Prehospitalt bör vi ha kompetens för att kunna ge god, effektiv och säker nära vård till alla medborgare. Det handlar om att ge prehospital vård till patienter i alla åldrar som kan vara andnings- och cirkulationspåverkade, medvetslösa, smärtpåverkade, förlösande mödrar och/eller psykiskt instabila. Prehospitalt görs bedömning och patienten undersöks och ges därefter vid behov behandling på plats och/eller under färd till vårdinrättning. Ambulanssjukvården transporterar patienter mellan vårdinrättningar lokalt, regionalt och nationellt, primärt och sekundärt beroende på patientens bedömda vårdbehov.
Under sommaren 2026 har du möjlighet att bli en del av vårt ambulansteam. Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Du kommer att arbeta dag/kväll/natt/helg och utgår från någon av våra stationer i länet. Ange med fördel i din ansökan vilken/vilka stationer du önskar arbeta på. Du anställs inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen på vikariat, men möjlighet till förlängning efter semesterperioden kan förekomma.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och ser gärna att du har erfarenhet av exempelvis akutsjukvård eller ambulanssjukvård. God fysik och körkort är ett krav. Introduktionsutbildning genomförs inför anställningen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Har du tidigare arbetat inom Region Kalmar Län kan det bli aktuellt att vi tar kontakt med din tidigare chef för referenstagning.
Din framtida arbetsplats
Kalmar län består av 12 kommuner med totalt cirka 247 000 invånare, upptagningsområdet sträcker sig över en yta av 11 694 kvadratmeter. I länet finns glesbygd, landsbygd, städer, sjöar, öar och skärgård. Ambulanssjukvårdens huvudsakliga uppgift är att tillgodose befolkningens behov av ambulanssjukvård. Ambulanssjukvårdens mål är att bedöma patienten, behandla vid behov och hänvisa till rätt vårdnivå. Inom ambulanssjukvården finns resurser som akutambulanser, lättvårdsambulans samt en buss som transporterar patienter mellan länets sjukhus och Regionsjukhuset i Linköping. Ambulanssjukvården i Region Kalmar län har drygt 200 medarbetare. Under sommarhalvåret ökar antalet invånare med anledning av turister och evenemang i länet.
I ambulanssjukvårdens länsövergripande verksamhet finns det 15 ambulansstationer, vilka är Kalmar, Borgholm, Löttorp, Mörbylånga, Nybro, Emmaboda, Torsås, Vimmerby, Hultsfred, Virserum, Oskarshamn, Ålem, Högsby, Västervik och Gamleby.
Kontakta gärna någon av våra avdelningschefer nedan om du har frågor.
Välkommen med din ansökan!
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Visstidsanställning, 100% Ersättning
