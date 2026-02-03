Sommarjobb administrativ assistent till socialförvaltningen
Vimmerby kommun, Socialförvaltningen / Ekonomiassistentjobb / Vimmerby
2026-02-03
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
Vimmerby kommun, Socialförvaltningen
Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.
Socialförvaltningens administrativa assistenter söker en sommarvikarie. Är du den vi söker?
Du kommer att ingå i en grupp med administrativa assistenter som bistår socialförvaltningens verksamhetsområden och stab med diverse arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2026-02-03Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter för sommaren består bland annat av fakturahantering och att vara behjälplig med att handlägga avgifter enligt socialnämndens taxa och tillämpningsanvisningar och dödsbohandläggning.
Vi erbjuder dig en arbetsplats som uppmuntrar till delaktighet och samverkan i det dagliga arbetet. Som medarbetare har du en betydelsefull roll och vårt gemensamma mål är att ge bästa möjliga service och omsorg till våra medborgare.Kvalifikationer
* Lägst gymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Meriterande är utbildning samt erfarenhet inom ekonomi, administrativt arbete eller arbete inom socialtjänst.
* Gärna erfarenhet av avgiftshandläggning och/eller dödsbohandläggning.
* God datorvana med goda kunskaper i olika verksamhetssystem. Meriterande är arbete i Lifecare, Raindance, Procapita, LibreOffice Calc/Writer. Arbetet innebär daglig användning av flera olika digitala system, vilket förutsätter att du har god datorvana och lätt för att sätta dig in i nya system.
* B-körkort.
Som person är du ansvarstagande och ser samverkan med andra som en naturlig del i arbetet, samtidigt som du ska ha en god förmåga att arbeta självständigt. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande då arbetet också innebär kontakter med våra medborgare. Du är van att arbeta flexibelt och kan planera och prioritera bland dina arbetsuppgifter.
Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande så tveka inte att skicka in din ansökan.
ÖVRIGT
För kontaktuppgifter till fackliga representanter, maila till hr@vimmerby.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303396". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vimmerby kommun
(org.nr 212000-0787) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vimmerby kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Boel Vigren Gustafsson boel.vigren-gustafsson@vimmerby.se 010-356 94 65 Jobbnummer
9718932