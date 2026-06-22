Sommarjobb! A la carte -kock!
Poab Privat Omsorg AB / Kockjobb / Nyköping Visa alla kockjobb i Nyköping
2026-06-22
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Stavsjö Krog & Kafé är en familjeägd restaurang kafé och inredningsbutik. Vi värnar om det personliga mötet med gästerna, god och vällagad mat och en hemtrevlig miljö.
Vi ligger i vackra Stavsjö mellan Nyköping och Norrköping med E4:an i nära anslutning. Du tar dig hit med bil (ca 15 minuter från Norrköping och 25 minuter från Nyköping).
Vi söker dig som:
• Har körkort & bil och kan ta dig till Stavsjö på egen hand.
• Vill jobba heltid i sommar (chans till förlängning efter sommaren)
• Har tidigare erfarenhet av att jobba med a la carte på restaurang sen tidigare.
• Talar flytande svenska (du har direktkontakt med våra gäster)
Vi erbjuder:
• Schema för hela sommaren.
• En arbetsplats med rutiner, ordning och reda.
• Ett bra gäng i köket.
• Lön enligt avtal
Maila din ansökan till ansokan@stavsjokrog.se
Eller RING direkt till Catrin på 0705-318325 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: ansokan@stavsjokrog.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A la carte". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poab Privat Omsorg AB
(org.nr 556449-0018), http://www.stavsjokrog.se
Stavsjö Trafikplats (visa karta
)
618 95 STAVSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stavsjö Krog O Kafe Jobbnummer
9973953