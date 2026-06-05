Sommarjobb
Senzum AB / Kundservicejobb / Linköping Visa alla kundservicejobb i Linköping
2026-06-05
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📞 Sommarjobb inom kundservice – jobba i vår & sommar!
Vill du tjäna egna pengar, bygga CV och få din första riktiga arbetslivserfarenhet?
Nu söker vi fler medarbetare till ett kundservice projekt under våren och sommaren.
👋 Om jobbet
Som kundservicemedarbetare hos oss arbetar du tillsammans med dina kollegor och hjälper våra kunder. Du motiveras av att kunden ska få en positiv upplevelse av att kommunicera med just dig. Du kommer agera problemlösare åt våra kunder genom att hantera ärenden i mejl och chatt samt inkommande och utgående telefoni. Som kundservicemedarbetare hos oss erbjuds du ett omväxlande och utmanade arbete med möjligheter att påverka den dagliga verksamheten.
✅ Vi tror att du:
Är i början av din arbetskarriär och vill lära dig nytt
Trivs med att prata i telefon och kommunicera tydligt via mejl och chatt
Kan bemöta olika människor på ett lugnt och professionellt sätt
Har energi, engagemang och tar ansvar för ditt arbete
Vågar ta plats och hantera oväntade situationer
👉 Tidigare erfarenhet är inget krav – vi ger dig en ordentlig introduktion.
🎯 Vi erbjuder:
Behovsanställning med timlön med flexibla arbetstider
En trygg start med utbildning och stöd
Erfarenhet som är mycket meriterande för framtida jobb
Ett socialt team och en arbetsplats med bra stämning
Möjlighet att arbeta både under våren och över sommaren
Information:
Startdatum: Omgående
Anställningsform: Behovsanställning
Lön: Fast timlön enligt kollektivavtal
Arbetsplats: Mjärdevi, Linköping
✨ Det här jobbet är perfekt för dig som:
Vill få in en fot på arbetsmarknaden, utveckla din kommunikationsförmåga och stärka ditt CV – samtidigt som du tjänar pengar.Publiceringsdatum2026-06-05Övrig information
I denna process genomför vi bakgrundskontroller via bakgrundskollen.se innan anställning.
📩 Låter det intressant?
Skicka in din ansökan redan idag – urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Senzum AB
(org.nr 556467-4561)
Diskettgatan 4 (visa karta
)
583 35 LINKÖPING Jobbnummer
9950754