Sommarjobb 2026- Tekniker
Spendrups Bryggeri AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Ludvika Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Ludvika
2026-01-22
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning maj/juni tom Augusti 2026 | Omfattning: heltid, 3-skift | Ansök senast: snarast, urval sker löpande |
Vill du vara med och tappa upp sommarminnen?
Är du en av våra sommarjobbare som ska se till att våra drycker flödar där de behövs som mest i sommar - på festivaler, grillkvällar och allt däremellan? Hos oss får du mer än ett sommarjobb. Du blir en del av gemenskapen där vi löser utmaningar tillsammans och har kul på vägen!
På Spendrups är varje dag lite annorlunda, och vi lovar att du kommer få en sommar där det händer. Från maskiner som snurrar till lag som levererar - Välkommen in och tappa upp din fulla Potential!
Har du vad som krävs? 18 år fyllda Påbörjad/avslutad gymnasial utbildning inom el, automation eller drift och underhåll Intresse för teknik! Grym på att jobba i team, strukturerad och noggrann Beredd att jobba 3-skift (förmiddag, eftermiddag, natt - vi fixar tempot!) Du behöver kunna prata och skriva svenska och engelska så att det funkar bra i jobbet truckkort, traverskort , fallskydd, arbetsplattform eller heta arbeten är bonus!
Vår underhållsorganisation består av 80 medarbetare och utför på uppdrag av organisationen, planerat och avhjälpande underhåll på vår maskinpark. Vi arbetar för våra interna kunders räkning för att säkerställa en hög tillgänglighetsgrad på våra linjer och system.
Vad innebär arbetet?
Du kommer i huvudsak att arbeta med avhjälpande och förebyggande underhåll med felsökning, analys och reparation. Både elektriska och mekaniska arbeten förekommer.
Det förebyggande underhållet innebär inspektion/kontroll, smörjning, utbyte av slitagedelar samt rengöring. Vi använder underhållssystemet Maximo för planering av underhållsåtgärder och för rapportering av utfört arbete.
Vissa tjänster innebär arbete i kranar på hög höjd, därmed krävs det att du känner dig bekväm att arbeta på hög höjd.
Du ansöker enkelt genom att svara på våra urvalsfrågor noggrant och bifogar ditt CV, inget personligt brev behövs. Det är viktigt att du kan vara tillgänglig under hela sommarperioden då du täcker upp för ordinarie personal.
Vänta inte med din ansökan då urvalet sker löpande!
Slutkandidater kommer efter sitt godkännande att omfattas av en bakgrundskontroll.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
