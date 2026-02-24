Sommarjobb 2026 Kundservice
2026-02-24
Letar du sommarjobb? Ta chansen och sök en tjänst inom en hållbar bransch med goda framtidsutsikter! Vi erbjuder flera olika roller på vårt huvudkontor i Karlstad där du som fortfarande studerar, precis har pluggat klart eller helt enkelt är sugen på ett karriärbyte är varmt välkommen in med din ansökan.
Vill du veta hur det är att arbeta på Nordic Paper? Besök vår karriärwebb och läs mer! Att jobba på Nordic Paper | Nordic Paper
Kundservice - Customer service specialist
Kundservicefunktionen inom Nordic Paper hanterar flödet från order till leverans och säkerställer att våra kunder får den service de förväntar sig av oss som leverantör av ett av marknadens bästa papper inom affärsområden Greasproof och Kraft.
I dina arbetsuppgifter ingår mycket kommunikation med kunder/agenter, logistikföretag, Handelskammaren och myndigheter. Lika viktigt är de interna kontakterna med våra olika funktioner inom företaget. Här tar du hand om och registrerar inkomna ordrar och produkter och ser till att boka bil- och båttransporter och sköta administration kring fakturering och dokumentation. Hos oss får du en bra möjlighet att få en bred insyn i vår verksamhet från order till leverans.
Vi söker dig som
Har fyllt 18 år
Har goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Du som söker är nyfiken och har lätt för att lära dig nya saker. Du har en egen drivkraft, men trivs i att vara del av en grupp. Som person är du positiv, engagerad och har viljan att utvecklas. Du tar ansvar för att utföra dina arbetsuppgifter och trivs att arbeta både i grupp och självständigt.
Vi lägger stor vikt vida dina personliga egenskaper.
Vad kan ett sommarjobb leda till?
Linnea Leiviskä började hos oss med ett sommarjobb 2020. Idag har hon fast anställning som redovisningsekonom. Linnea är en av flera som har gjort en liknande resa. Sommarjobb är en fantastisk möjlighet för dig som vill få foten in i arbetslivet.
Om Nordic Paper
Nordic Paper är en skandinavisk specialpappersproducent som tillverkat högkvalitativt papper sedan slutet av 1800-talet. Vi har fem pappersbruk belägna i Bäckhammar, Åmotfors, Säffle, Greåker (Norge) och Québec (Kanada). Huvudkontoret finns i Karlstad. Vi tillverkar kraftpapper som bland annat används till bärkassar, säckar och förpackningar, samt naturligt greaseproofpapper, vilket är ett fettresistent papper vars användningsområden främst är inom livsmedelsindustrin, exempelvis som bakplåtspapper.
Efterfrågan på pappersbaserade produkter ökar ständigt och vårt högkvalitativa papper är ett hållbart och miljövänligt alternativ. Som ett av de ledande bolagen i branschen levererar vi hållbara produkter till kunder i över 80 länder.
Om anställningen
Tjänsten är ett sommarvikariat med placering i Karlstad. Alla våra sommarvikariat löper under sommarmånaderna och längden på uppdragen kan variera. Tillträde enligt överenskommelse och arbetstid enligt avtal.
Sista ansökningsdag är 15 mars. Urval och intervjuer kan ske löpande så skicka in din ansökan redan idag.
Har du frågor kan du kontakta Tilde Jacobsson, HR, via mejl, tilde.jacobsson@nordic-paper.com
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
