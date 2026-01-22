Sommarjobb 2026 Kock
2026-01-22
Café/Restaurang Stegsholms Gård (Gålö)
Inför sommarsäsongen 2026 söker vi kock till vårt café- och restaurangverksamhet på vackra Stegsholms Gård på Gålö. Hos oss arbetar du i en naturnära miljö med högt tempo, härliga gäster och ett sammansvetsat team.
Säsong & öppettider
Helger från 1 maj
Onsdag-söndag från midsommar till och med vecka 32
Helger under augusti
Arbetstider varierar utifrån öppettider och bokningar. Ca 10-17 men avvikelser kan förekomma.
Kock - Arbetsuppgifter
Förbereda och tillaga mat av hög kvalitet
Bidra till menyutveckling och effektivt köksarbete
Säkerställa god hygien och ordning i köket
Arbeta tillsammans med servering för bästa gästupplevelse
Vi söker dig som:
Är en mycket van hemmakock som lagar mycket mat hemma och har ett stort matintresse eller har tidigare erfarenheter som kock
Är självgående, ansvarstagande och stresstålig
Trivs med säsongsarbete och varierat tempo
Har ett genuint intresse för mat och kvalitet
Har körkort och/eller tillgång till bil är meriterande. Bussförbindelse finns, med hållplats ca 1,5 km från gården.
Vi erbjuder
Arbete i en unik skärgårds- och lantgårdsmiljö
Unika egna närproducerade råvaror
Ett trevligt team och varierade arbetsdagar
Lön enligt överenskommelse Publiceringsdatum2026-01-22Så ansöker du
Skicka en kort presentation av dig själv och relevant erfarenhet.
Urval sker löpande.
Välkommen att bli en del av sommaren på Stegsholms Gård 2026! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
E-post: info@stegsholmsgard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borg, Anders Gunnar
Gålövägen 28
)
137 96 GÅLÖ Arbetsplats
Borg enskild firma, Anders Gunnar
