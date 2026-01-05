Sommarjobb 2026 Är Det Dig Vi Söker?
2026-01-05
Brinner du för service, gillar fart och fläkt och trivs med att jobba i ett härligt team? Då kan du vara vår nästa stjärna!
Vi på My Camping söker sommarpersonal till: Kolleviks Camping - Karlshamn
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från liknande arbete och kan lämna referenser
Är flexibel, noggrann och stresstålig
Har lätt för att samarbeta och möta gäster med ett leende
Pratar svenska och engelska
Vill jobba i reception/kiosk/servering.
Vi erbjuder:
Ett roligt och varierande sommarjobb
Ett fantastiskt team
En arbetsplats nära natur, vatten och glada gäster
En sommar full av energi, utveckling och gemenskap
Skicka din ansökan snarast till och vi rekryterar löpande:
Kolleviks Camping: kollevik@mycamping.se
Välkommen till en aktiv och minnesvärd sommar med oss på My Camping!
Och du - om du inte själv söker - dela informationen till dina vänner! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
E-post: halen@mycamping.se Arbetsgivarens referens
